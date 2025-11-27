永康轉運站正式啟用 黃偉哲持續為市民提供優質交通設施





台南市政府與交通部公路局共同推動的「永康轉運站」正式啟用，為永康地區公共運輸再添新亮點，也成為該區交通建設的重要新指標。市長黃偉哲表示新站歷經兩年多興建，以提升乘車舒適性與安全性為目標，未來將強化區域交通串連，並帶動大眾運輸使用率，為永康交通建設帶來新的發展契機。

黃偉哲指出，永康轉運站能在短時間內順利完工，除了中央補助配合順暢，也感謝市府團隊、交通局與地方各界的支持。他說，過去民眾常需在省道邊等車，如今透過轉運站的完善規劃，不僅大幅提升候車安全，也讓永康地區具備更加現代化的公共運輸環境。

黃偉哲提到，自他上任後積極推動公共運輸據點建設，台南從最初僅有一座轉運站，近年陸續完成和順、仁德及永康轉運站，目前平實轉運站也在施工中。他表示，未來市府將持續在溪南、溪北及市區提供更多安全、舒適的公共運輸設施，讓市民無論搭乘市區公車或國道客運，都能享有優質的轉乘體驗。

交通局表示，市府在永康物流及轉運專區內規劃永康轉運站，並於施工期間設置臨時站，逐步提升候車品質與轉乘動線。正式啟用後，將提供更加舒適、便利的服務環境，搭配永安路拓寬、市地重劃等工程陸續到位，永康地區整體交通環境將更臻完善。

交通局指出，在運輸服務方面，永康轉運站已進駐和欣客運、統聯客運的7條路線。亦配合區域發展連結市區公車，其中5路可串連奇美醫院、成大醫院、台南火車站及多間學校，也有路線行經安南區亞太棒球場、安南醫院、鹿耳門與永康火車站等重要旅遊、醫療及交通節點，提供更便捷多元的交通選擇。

交通局指出，永康轉運站全區設有8席大客車月台、100席機車停車位、汽機車接送區、計程車排班區及公共自行車YouBike站點，總經費5,300萬元，其中中央補助4,500萬元；鄰近另有廣19汽機車停車場，未來亦將增設近460席路邊機車停車格，讓民眾無論是搭乘公共運輸或停車轉乘皆更為便利。

永康轉運站以「低碳轉運」的概念設計，曾榮獲2024年國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎。設計團隊採用沙丘上的聚落、大棚子下的等候設計概念，以「淺鋸齒式月台」及環形車道動線，打造便利快速的上下車環境。轉運站主體以鋼構造為核心，在低建蔽率限制下，打造通透明亮、自然通風的站體環境，棚架上方更配合綠能政策，設置太陽能光電棚，兼顧節能、減碳與地方特色。

永康轉運站正式啟用後，將進一步完善大台南公共運輸路網，打造更舒適且永續的轉乘環境，落實「低碳城市、永續交通」的施政目標。

