永康農會慶百年每月1活動 南大附中學生展售植物學行銷

南大附中園藝與休閒學程師生在現場展示及行銷作品。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區農會慶祝成立100週年，將以每個月1場的方式，舉辦系列活動，首場於今(9日)、明2天登場，結合在地小農、國立台南大學附屬高級中學，並配合農曆春節即將到來，活絡在地農業，也展現整合產銷的推廣成果。

南大附中園藝與休閒學程主任陳娣伶帶領多名學生在現場設攤，展售鹿角蕨上板及被稱為「發財樹」的馬拉巴栗、長壽花等植物，讓學生可以展示學習成果，也能訓練應對、行銷，從中得到認同感，收入盈餘則做為學生的實習材料費。

高二的楊承翰從國中開始喜歡上鹿角蕨，下課後還租借網室持續投入。他說，鹿角蕨很重環境，要通風、半日照，澆灌時要注意乾濕平衡，也要常常整理，如果長出側芽後會影響美觀，因此會進行分株，雖然過程很麻煩，但覺得很快樂。

南大附中近年來常與永康區農會及永康區公所合作，在展售活動或甜點節設攤，銷售自製的糕餅或盆栽等，高三的林家毅說，過程中學習到如何應對及行銷，很有趣。

永康區農會總幹事陳俊昇表示，為促進農產品消費並提升民眾參與度，活動期間規劃消費滿額贈，於永鮮農甜展售館或小農活動攤位消費滿500元，即可現場兌換書法家手寫春聯乙份，將農業展售活動結合年節文化，營造濃厚農村節慶氛圍。

農會人員指出，慶祝成立百週年的系列活動，未來也將前往7個分部輪流舉行，讓更多民眾認識永康區農會，以及台南的小農。

高二的楊承翰從國中開始就愛上鹿角蕨，現場展售自己的作品。(記者劉婉君攝)

台南永康農會慶祝成立100週年，首場活動連2天結合書法家揮毫春聯、南大附中及小農展售攤位，在農會信用部前舉辦，展現整合產銷的推廣成果。(記者劉婉君攝)

