永康青商攜手議員團隊捐贈文具禮盒 「永康築夢．筆動希望」感動登場

[Newtalk新聞] 由永康國際青年商會（JCI）會長梅斯淳、下任會長吳冠緯、總幹事洪小涵，與馬來西亞羅士打文華青商會攜手舉辦的「永康築夢．筆動希望」公益活動，今（7）日溫馨登場。協辦單位包括台南市議員曾培雅、執行長歐政豪、台南市議員林冠維、社會局機要林建南、康黃金愛心永康會長顏榮佑，以及家長聯合會監事長陳長椿。

這次活動以「小小的手，大大的夢，用希望連結世界（Small Hands, Big Dreams – A World Connected by Hope）」為主題核心，象徵跨國友誼與教育關懷的接力。一共捐贈 100 份文具用品禮盒，分別送至台南市東區大同國小與德高國小，關懷弱勢家庭學生，讓孩子們能在新學期懷抱希望、快樂學習。

梅斯淳和吳冠緯表示，青商會除了重視青年事務與國際交流，更希望透過實際行動回饋社會。這次除了在台南捐贈文具給弱勢學童，後續也將前往馬來西亞，將同樣的愛心行動延伸到當地弱勢孩童身上，讓善意跨越國界，串起台馬友誼與希望。

台南市議員林冠維與市議員曾培雅執行長歐政豪十分肯定此次活動的意義，並感謝青商會及馬來西亞友會遠道而來的愛心，展現國際間的情誼與在地的溫度。他們強調，這場公益行動，凝聚了跨國、跨界的力量，也再次展現台南「教育扎根、愛心永續」的城市精神，讓每一份文具禮盒都成為孩子追夢的起點。

