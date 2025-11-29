永恆星冠聖誕樹點燈 高雄聖誕生活節登場

天氣轉冷，眾所期待的聖誕節也即將到來，高雄聖誕生活節大家期待以久的二十六米高永恆星冠聖誕樹由市長陳其邁點亮，瞬間閃耀整座中央公園，而中山路兩側整排的聖誕串燈更凸顯城市裡浪漫溫馨的過節氛圍，高雄熊也戴上聖誕頭飾，和陳其邁在現場和遊客同樂；即日起至明年一月四日，每天傍晚五時三十分至晚間十二時，中央公園的聖誕燈光裝置都將點亮，聖誕主燈區每三十分鐘更有煙霧雪花飄落，搭配燈光變化和聖誕節慶氛圍滿滿的音樂，相信都將讓現場民眾驚呼連連。接下來還有多個周末將有中央聖誕小鎮市集及高雄聖誕生活節系列精彩活動登場，歡迎民眾到中央公園歡樂過聖誕、相聚跨年。(見圖)

高市府今(廿九)日說明，今年以聚光成城‧聖誕禮讚為主題，在中央公園捷運一號出口前矗立的光之聖誕樹「永恆星冠」，高達二十六公尺，樹下可愛溫馨的聖誕小屋猶如童話場景，預估會是今年最受歡迎的拍照點；聖誕樹周圍延伸出的各種聖誕燈飾，包含極光隧道、銀河光廊、糖果森林等十二組作品，甚至是中山路兩側的成排聖誕串燈，都十分耀眼奪目，讓人彷彿置身光海中，能夠讓民眾留下不少經典照片。

陳其邁表示，過去這一年來，高雄城市夜裡點亮的燈火，溫暖了許多人，無論是響應和平、為演唱會應援、為多元性別發聲，「光」在這座城市裡是一種表達愛的語言，也是許多人到高雄會追尋與收藏的美好記憶；四面八方的光在此匯集，也如同人們相聚此處，共享歡樂。即日起，中央公園透過燈飾和活動的搭配，彷彿變身成聖誕小鎮，高雄將透過各種美麗的燈光點亮冬季的夜空，迎接各地前來相聚的人們，分享愛與祝福。

本周末登場的高雄聖誕生活節，將中央公園打造成聖誕小鎮市集，更安排許多音樂團體現場輪番演出，將帶給高雄滿滿的聖誕節慶溫暖氣氛；今年燈飾裝置活動即日起正式點燈，持續至明年一月四日，時間為每天傍晚五時三十分至晚間十二時，讓浪漫幸福從聖誕延續到跨年。