「永恆畢卡索」 傳遞反戰與人性關懷

記者黃朝琴／臺北報導

「永恆畢卡索」光影藝術展特展，即起於中正紀念堂開展，規劃7大展區，呈現5大亮點，數位演繹搭配多元解析，透過 AI、AR、環場沉浸投影等手法，從生平、愛情、友誼、旅居與創作，串聯畢卡索近70年創作軌跡，聲光重現《格爾尼卡》，傳遞反戰與人性關懷；另呈現影響畢卡索一生，7位兼具繆思、友人與思想夥伴的重要人物。

科技結合策展 探索光影創作

主辦單位翡冷翠文創表示，特展以「藝術、繆思與知己」為策展主軸，展期至4月6日，橫跨農曆春節、228連假及兒童清明連假，運用數位科技結合策展敘事，跳脫靜態畫展形式，透過光影藝術，帶領觀眾讀懂畢卡索創作魅力，全方位認識這位20世紀最具影響力的藝術大師。

展覽有5大亮點，光影重現《格爾尼卡》的震撼現場，以聲光重構戰爭的哀歌與人性的吶喊；7位繆思的靈感，揭示畢卡索情感與創作的交會；全臺首次沉浸式光影體驗，走進畫布感受色彩流動與情感共鳴；經典作品高品質重現，呈現從藍色、粉紅到立體派的創作脈絡，見證畢卡索的創造力與時代變革；一場「看得懂的畢卡索」展覽，透過故事、光影與情感，引導觀眾理解藝術，也看見自己。

從序區「你所不知道的畢卡索」，透過畢卡索名言、書信與軼聞，觀眾將走進他鮮為人知的世界，到第1區「時代巨浪中的藝術先鋒」，沿著時間軸前行，回望畢卡索在20世紀巨浪中的成長歷程，也讓觀眾理解畢卡索創作背後的歷史脈絡與時代意識，及至第6區「畫中的繆思」，呈現7位深刻影響畢卡索的女性，如何造就其不同時期的創作風格，觀眾將看到愛情、靈感與藝術交織的故事。

第2區「畫廊：解構與重塑」。（翡冷翠文創提供）

第1區「時代巨浪中的藝術先鋒」。（翡冷翠文創提供）

第3區「格爾尼卡：戰爭的哀號」。（翡冷翠文創提供）