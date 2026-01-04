《永恆畢卡索》光影藝術展傳遞人性關懷

記者黃朝琴／臺北報導

《永恆畢卡索》光影藝術展特展，即起於中正紀念堂大開展，規劃7大展區，呈現5大亮點，數位演譯搭配多元解析，透過 AI、AR、環場沉浸投影等手法，從生平、愛情、友誼、旅居與創作，串聯畢卡索近70年創作軌跡，聲光重現《格爾尼卡》，傳遞反戰與人性關懷，另也呈現影響畢卡索一生、7位兼具繆思、友人與思想夥伴的重要人物。

主辦單位翡冷翠文創表示，《永恆畢卡索》光影藝術展特展，以「藝術、繆思與知己」為策展主軸，展期至4月6日，橫跨農曆春節、228連假及兒童清明連假，運用數位科技結合策展敘事，跳脫靜態畫展形式，透過光影藝術，帶領觀眾讀懂畢卡索創作魅力，全方位認識這位20世紀最具影響力的藝術大師。

廣告 廣告

展覽有5大亮點，光影重現《格爾尼卡》的震撼現場，以聲光重構戰爭的哀歌與人性的吶喊；7位繆思的靈感，揭示畢卡索情感與創作的交會；全臺灣首次沉浸式光影體驗，走進畫布感受色彩流動與情感共鳴；經典作品高品質重現，呈現從藍色、粉紅到立體派的創作脈絡，見證畢卡索的創造力與時代變革；一場「看得懂的畢卡索」展覽，透過故事、光影與情感，引導觀眾理解藝術，也看見自己。

序區「你所不知道的畢卡索」，透過畢卡索的名言、書信與軼聞，觀眾將走進他鮮為人知的世界。從生活趣事到創作片段，我們得以窺見他不被眾人理解的幽默、執著與矛盾的性格。該區以「人」為出發點，揭開光環背後真實而立體的畢卡索，作為通往畢卡索內心世界的入口。

第1區「時代巨浪中的藝術先鋒」，沿著時間軸前行，回望畢卡索在20世紀巨浪中的成長歷程，從少年天才到立足巴黎的藝術先鋒，從青少年時期的藝術萌芽，到巴塞隆納與巴黎的求學探索，他的創作每一步始終與戰爭、政治與社會變遷交織，每幅影像、每段故事提醒觀眾，藝術不只是自我表達，它也能挑戰世界、改寫歷史。該區呈現藝術如何回應時代，也讓觀眾理解畢卡索創作背後的歷史脈絡與時代意識。

第2區「畫廊：解構與重塑」，重現畢卡索最具代表性的創作風格，從藍色時期的孤寂、粉紅時期的柔情，到立體派對挑戰你的視線，視覺結構的顛覆，以及戰後思索靜默等待。線條跳動、形狀重組、色彩翻轉，每一筆每一色都承載冒險與思索，引領你走入畢卡索的筆下世界。

第3區「格爾尼卡：戰爭的哀號」，這個展間獻給畢卡索的反戰巨作《格爾尼卡》。透過大型投影、創作草圖以及感官體驗，感受這幅畫作的痛苦與力量。展區將引導觀眾理解《格爾尼卡》背後的歷史背景與藝術表達，探索藝術如何成為反思戰爭、呼喚和平的永恆語言。

第4區「永恆畢卡索」，360 度沉浸式劇場，以影像、聲音與色彩交織，向畢卡索致敬。觀眾置身流動光影中，感受形體與色彩的律動，體驗創作背後的情感張力，光影的每次變化呼應作品精神，將藝術家對世界、生命與情感的思索化為視覺與聽覺的共鳴。

第5區「我是畢卡索」，自畫像貫穿畢卡索一生，也是他終身的自我凝視、自我探索的重要表達。該區透過從青年到晚年不同時期的自我描繪，呈現他對身份、生命經驗與藝術追求的思索。觀眾可感受藝術家如何將自我投射於畫布，體驗創作與自我之間的微妙對話。

第6區「畫中的繆思」，7位深刻影響畢卡索的女性，從費爾蘭迪到賈桂琳，既是摯愛，也是靈感源泉，該區透過照片、物件與畫作，呈現她們如何影響不同時期的創作風格，觀眾將看到愛情、靈感與藝術交織的故事，理解情感如何成為創作催化劑，並窺見藝術家與繆思之間細膩複雜的關係。

第2區「畫廊：解構與重塑」，重現畢卡索最具代表性的創作風格。（翡冷翠文創提供）

序區「你所不知道的畢卡索」，透過畢卡索的名言與軼聞，走進鮮為人知的世界。（翡冷翠文創提供）

第1區「時代巨浪中的藝術先鋒」，回望畢卡索在20世紀巨浪中的成長歷程。（翡冷翠文創提供）

第3區「格爾尼卡：戰爭的哀號」，這個展間獻給畢卡索的反戰巨作《格爾尼卡》。（翡冷翠文創提供）

第3區「格爾尼卡：戰爭的哀號」，聲光重現《格爾尼卡》，傳遞反戰與人性關懷。（翡冷翠文創提供）

第4區「永恆畢卡索」，360 度沉浸式劇場，向畢卡索致敬。（翡冷翠文創提供）

第5區「我是畢卡索」，從青年到晚年不同時期的自我描繪。（翡冷翠文創提供）

第6區「畫中的繆思」，探討7位深刻影響畢卡索的女性。（翡冷翠文創提供）