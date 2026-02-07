永恆閃耀！編號663468小行星命名「廖繼春」 向色彩魔術師致敬

中央大學主任秘書李宇翔（右）致贈小行星銘版給廖繼春的家屬代表廖和恩先生（左）。（中央大學提供）

被譽為「色彩魔術師」的廖繼春，是台灣美術史上極具代表性的藝術家。今年適逢其逝世50週年，為表彰他在台灣現代繪畫史上的崇高地位，中央大學特將編號663468的小行星命名為「廖繼春（Liaochichun）」，於國立台灣美術館「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」特展開幕式頒贈，期許大師的光輝在浩瀚星空永恆閃耀。

廖繼春(1902-1976)是台灣現代美術先驅之一。他是「赤陽會」與「台陽美術協會」的共同創辦人，二戰後官展的指導者與美術教育家。1957年他鼓勵學生成立「五月畫會」，為台灣現代藝術催生。廖繼春曾獲中華民國畫學會金爵獎及中山文藝創作獎等殊榮。

廖繼春小行星運行於火星與木星之間的小行星帶，持續在宇宙散發著獨特的光芒。（中央大學提供）

中央大學表示，廖繼春用畫筆為台灣風景抹上最迷人的色彩，其畫作中那種和諧卻又充滿張力的色調，已成為台灣美術獨有的視覺記憶。透過「廖繼春小行星」的命名與頒贈，象徵著科學與人文的跨界對話，希望讓後世仰望星空時，能想起這位用色彩溫暖台灣的藝術導師。

廖繼春小行星，編號663468，由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學的葉泉志博士共同發現，大小約1.3公里。這顆小行星運行於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一圈約需3.62年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為2.6億公里，最遠時（遠日點）為4.48億公里。它在太空靜靜運行，如同廖繼春生前低調溫厚，卻能在藝術上發光發熱，持續在宇宙散發著獨特的光芒。

中央大學從2006年開始的鹿林巡天計畫，不但曾發現台灣史上的第一顆彗星，同時也發現800多顆小行星，使台灣成為亞洲發現小行星最活躍的地方之一。

從地景、原住民、傑出人物到當代藝術家，中央大學期許透過小行星的命名與頒贈，將台灣多樣化的價值與故事銘刻於蒼穹，展現台灣人立足島嶼、仰望星空的寬廣視野。

