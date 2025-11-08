永悅生化澄清：GMP良好製程規範 產品皆符合法規與國際認證

《圖說》永悅生化科技強調，公司生產流程、產品管理均符合法規與GMP良好製造規範。（業者提供）

【民眾網諸葛志一台中報導】針對近日社群及部分媒體報導，涉及永悅生化科技「過期產品重新包裝」相關指控，永悅生化科技鄭重澄清說明，經主管機關及媒體實地到場了解，公司生產流程、產品管理均符合法規與GMP良好製造規範，並未出現報導所稱的情形。

永悅生化科技董事長徐橖檒強調，公司成立30多年來，始終嚴格遵守《化妝品衛生安全管理法》，依據GMP化妝品良好製造規範生產，並取得ISO22716國際GMP品質管理系統認證。所有產品皆經嚴格品質檢驗程序，確保安全與穩定。

針對先前外界關注的「過期產品重新包裝」說法，公司澄清：「相關物品皆為內部樣品，用於研發與測試的用途，並未進入市場流通。」

永悅生化表示，連日來已有多家媒體親赴現場採訪、拍攝與查證，確認公司製程與品質管理均依規運作，並非先前傳聞所述。「我們感謝媒體願意實地了解，讓真相能被看見，這對企業與社會都是正向的。」徐橖檒指出，實地報導有助於消弭誤解，也讓外界更了解化妝品製造業的專業流程與標準要求。

事件曝光後，多位長期合作的品牌客戶，與知名直播主主動表達關心與支持，並公開聲明：「多年合作以來，永悅在品質、誠信與合規性上從未失守，產品穩定且信譽良好。」部分合作夥伴也透過社群平台發聲，表示永悅在業界的專業與責任感，是值得信任的品牌夥伴。

《圖說》永悅生化科技取得ISO22716國際GMP品質管理系統認證。

徐橖檒表示，感謝客戶與合作夥伴的信任，並表示這正是公司長期堅持誠信與品質的最好見證。她也特別感謝主管機關長期以來的輔導與稽核，使公司在每次檢查中持續精進、提升專業能力。徐橖檒強調，「公司成長必經風雨，我們會將外界的關注化為進步的動力，繼續以更高標準自我要求，確保產品與服務的安全與品質。」

永悅生化重申，公司一向秉持誠信經營與透明溝通的原則，並願與主管機關、媒體及社會大眾保持開放對話。永悅將持續以行動證明，守護品質、堅持誠信，為台灣產業正向發展盡一份心力。

總部位於彰化和美的永悅生化，是一家專注於美容美體產品研發、製造及協助教育為一體的企業，擁有符合國際GMP標準實驗室，和現代化研發生產基地，同時也是30多個國內外知名品牌的OEM中心，產品涵蓋洗顏乳、化妝水、修護霜、精華液、痘痘凝膠、香氛精油、面膜等。