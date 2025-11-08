永悅生化科技澄清：產品皆符合法規 老客戶、直播主聲援肯定

永悅生化強調，公司自成立30多年以來即嚴格遵守《化妝品衛生安全管理法》，依據GMP化妝品良好製造規範生產，並取得 ISO22716國際GMP品質管理系統認證。所有產品皆經嚴格品質檢驗程序，確保安全與穩定。 圖：永悅生化科技/提供

[Newtalk新聞] 位於彰化縣和美鎮的永悅生化科技有限公司日前遭檢舉疑似將過期產品重新包裝，公司今（8）日發表聲明，強調公司自成立30多年以來即嚴格遵守《化妝品衛生安全管理法》，這次風波後經主管機關實地到場了解，公司生產流程、產品管理均符合法規與GMP良好製造規範，並未出現外傳之情形。

針對先前外界關注的「過期產品重新包裝」說法，公司澄清：「相關物品皆為內部樣品，用於研發與測試之用途，並未進入市場流通。」

公司指出，事件曝光後，多位長期合作的品牌客戶與知名直播主主動表達關心與支持，並公開聲明：「多年合作以來，永悅在品質、誠信與合規性上從未失守，產品穩定且信譽良好。」部分合作夥伴也透過社群平台發聲，表示：「永悅在業界的專業與責任感，是值得信任的品牌夥伴。」

永悅生化科技公司感謝客戶與合作夥伴的信任，並表示這正是公司長期堅持誠信與品質的最好見證。特別感謝主管機關長期以來的輔導與稽核，使公司在每次檢查中持續精進、提升專業能力。「公司成長必經風雨，我們會將外界的關注化為進步的動力，繼續以更高標準自我要求，確保產品與服務的安全與品質。」

永悅生化科技有限公司董事長徐橖檒表示 :「感謝社會各界的理解與支持，我們將持續以行動證明，守護品質、堅持誠信，為台灣產業正向發展盡一份心力。」永悅生化科技重申，公司一向秉持誠信經營與透明溝通的原則，並願與主管機關、媒體及社會大眾保持開放對話。

