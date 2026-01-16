永慶加盟四品牌中區尾牙 連3年席開逾700桌犒賞人員

CNEWS195260116a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

台灣房市在2025年面臨重大挑戰，永慶房產集團帶領全台1,950店穩健前行。為犒賞夥伴一年來的努力付出，永慶房產集團將於北中南東舉辦8場尾牙、規模直逼3,250桌。其中，中區聯歡尾牙晚會席開700桌，2月10日在台中國際會展中心盛大登場。值得一提的是，中區聯歡尾牙晚會已經連續三年超過700桌規模，再次凸顯永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產在中台灣傲視同業的規模和凝聚力。

廣告 廣告

今年中區聯歡尾牙晚會總預算超過2,000萬元，整體規模延續歷年最高水準規格，彰顯永慶加盟四品牌即便面對市場挑戰，仍以頂級尾牙盛會回饋夥伴、堅定長期經營的信念。永慶不動產中區經管會長陳立信興奮表示，為了給中區夥伴不一樣的晚會，我們精心挑選去年9月份才試營運的台中國際會展中心舉辦，而中區尾牙也是會展中心首場尾牙活動。最強的永慶集團，值得率先站上最大、最新的國際級場地。我們希望藉此回饋辛苦整年的夥伴，讓他們感受到滿滿的肯定。

中區聯歡尾牙邀請「最美主持人」、同時也是台中跨年晚會主持人的蔡尚樺擔任主持，演出卡司更是重量級陣容。包括從《聲林之王》嶄露頭角的實力派歌手陳忻玥、李杰明，雙人組合將帶來年輕世代最具能量的演出，讓整場尾牙在熱血之外，更添溫度與感性。另外，也邀請串流播放突破十億次、最具台灣代表性的流行嘻哈天團玖壹壹，唱出最接地氣的台灣味，勢必會讓晚會現場嗨到最高點。

CNEWS195260116a02

永義房屋中區經管會長王薏勝也神祕透露，活動當天將有重量級嘉賓驚喜登場，不僅是破億票房電影主角、更是金曲歌王，成熟魅力與強大氣場將風靡全場。此外，尾牙最受矚目的抽獎環節，四品牌中區經管會準備總金額達420萬元的各式禮券，要讓每位參與同仁抽到手軟、滿載而歸。

面對房市波動，永慶加盟四品牌中台灣（台中、彰化、南投、雲林）2025年仍穩健前行，全年新展店逾30間加盟店，帶動區域加盟店數逾400店，且這四個縣市的店數市佔率逾4成。

有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾強調，能在市場調整階段逆勢成長，關鍵在於永慶集團加盟總部打造的完善加盟環境，以及對店東長的全方位支持。店數不減反增是各地店東長對集團的信心，更是消費者對誠實服務的高度肯定。目前在中台灣，永慶不動產、有巢氏房屋雙雙邁向150間店，也充分展現最強創業平台的實力。

除了服務據點持續拓展，績效表現也不遑多讓。永慶加盟四品牌的聯賣環境，在過去數十年中持續優化和完善，搭配上聯賣平台與科技工具整合，實現跨店、跨品牌案件共享，大幅提高物件流通率和成交速度。在4成聯賣率的加持下，永慶加盟四品牌中台灣2025年業績突破500萬元的經紀人員逾110位，而加盟店業績破6,000萬元有10間，更有1間加盟店達成業績1億元。

台慶不動產中區經管會長林威志也深有同感，集團共享共好的聯賣文化，讓團隊在市場波動中具備彈性，同時降低經營風險。這種集團共戰、彼此支援的聯賣體系，也協助新展店快速融入體系、穩定發展。而中台灣逾400間店、6,200人的服務量能，放大了聯賣的效益，在房市交易量反轉的2025年，成為支撐逆勢發展的重要力量。

站在永慶房產集團的肩膀上，永慶加盟四品牌中台灣逾400間加盟店持續累積前進動能。未來，永慶加盟總部也將持續挹注資源在科技工具、系統平台、教育訓練等面向，成為加盟店東長和夥伴的最強後援，在變動的市場中穩步前行，迎接下一階段的成長與挑戰。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

新北、桃園房市交易夯 永慶整理近一年北台灣生活圈交易熱區

歲末年終永慶房屋大方給獎金 豪發近1.8億幸福成家基金

【文章轉載請註明出處】