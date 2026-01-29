永慶加盟四品牌北台灣歡慶新展55店 920桌尾牙晚會超強卡司
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
永慶房產集團旗下四大加盟品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產的北台灣聯歡尾牙晚會2月12日將登場，預計席開920桌，是目前今年台灣加盟房仲業規模最大的尾牙晚會。今(29)日率先公布華麗的演出陣容，重金禮聘八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋帶來精彩演出，還有味全龍啦啦隊小龍女擔任開場嘉賓，斥資超過2,700萬元犒賞2025年努力打拼的同仁們。
永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，雖然台灣房市2025年面臨挑戰，永慶加盟四品牌展現堅強實力，2025年在北台灣7縣市包含雙北、基隆、桃園、新竹、苗栗依舊新展55間店，帶領區域店數突破660店，穩居北台灣7縣市加盟店數最多的房仲集團，這個好成績也增添北台灣聯合尾牙晚會的歡慶氛圍。
為了讓北台灣加盟同仁享受更高規格的尾牙，同時解決因加盟店數持續增加，造成北台灣尾牙場地難尋的窘境，主辦單位永慶房產集團北區經管會、桃區經管會和竹苗區經管會今年決議聯合舉辦尾牙晚會，地點就選在可容納上千桌、逾萬人同歡的南港展覽館。
主辦單位除了邀請5組重量級藝人，更準備2,800個抽獎好禮，光是抽獎獎金就直逼500萬元，要慰勞北台灣的永慶加盟四品牌夥伴。永慶不動產暨永義房屋北區經管會長潘彥竹分享，今年北台灣聯合尾牙再次拉大永慶集團跟同業的差距，尤其去年房市成交量下行，很多同業都縮小尾牙規模、甚至選擇不辦，還有能力舉辦近1萬人參與的尾牙晚會，同業私下紛紛表示羨慕。
永慶不動產暨永義房屋桃區經管會長李佳樺指出，這次尾牙是集結加盟四品牌北區、桃區、竹苗區經管會的力量才能辦到，一口氣請了這麼多組大咖藝人，就是一個卡司超強的高規格演唱會，同仁們覺得新鮮、也十分期待，直說吃尾牙、有抽獎，還能看到喜歡的藝人，真的很幸福。
永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶補充，受限沒有超過300桌的大場地，竹苗區過去只能各自舉辦尾牙。今年透過加盟總部協助、8個經管會的努力，逆勢擴大舉辦，前進南港展覽館舉辦聯合尾牙，店東們都很支持，因為它展現了永慶加盟體系的團結一致、資源充沛，無形中也為四品牌帶來造勢和宣傳，對於店頭未來的經營跟招募，有很大的助益。
除了新展逾55間店，永慶加盟四品牌北台灣205年在聯賣率逾4成的帶動下，區域內有31間店年度業績突破5千萬元、12間店業績達7千萬元，其中6間店年度業績達1億元。在人員業績方面，340人業績突破500萬元、170人業績突破700萬元，還有73人年度業績突破1千萬元。
此外，永慶加盟四品牌在新竹縣市更以近210間店的服務規模，搶下15大房仲近7成的店數市佔率。而且去年全台店業績冠軍、亞軍、季軍共計12個獎項，北台灣加盟店就囊括了7個獎項，而且永慶四品牌全台僅4面冠軍龍旗，有3面被留在了北台灣。
莊志成指出，雖然北台灣房仲市場競爭激烈，但無論是直營體系或加盟環境，永慶集團都累積豐富的實務和成功經驗，對於市場變動有絕佳的應對能力，所以2025年依舊繳出穩健成績單。展望2026，將持續作為店東長的堅強後盾，優化聯賣機制、接軌AI科技、落實先誠實再成交理念，朝向3年全台達成2,500間店的里程碑大步邁進。
永慶房屋公布2025年捷運中和新蘆線進出站統計 這站奪橘線通勤王
