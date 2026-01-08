永慶加盟四品牌南台灣高規格尾牙 席開825桌邀玖壹壹、孫淑媚獻唱

CNEWS195260108a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

永慶房產集團全台店數已突破1,950店，每到歲末都會舉辦大型尾牙活動，犒賞同仁們的付出與努力。儘管2025年房市面臨諸多挑戰，永慶房產集團仍然大手筆籌辦全台8場尾牙，首場尾牙活動將由高雄市永慶加盟四品牌打頭陣，將在2月3日在高雄國際展覽館席開630桌，2月6日、2月11日則分別在屏東、台南宴請同仁及眷屬。

高雄永慶加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）尾牙去年請到女神安心亞、韓國電音和尚DJ日進大師，引爆高度討論，今年找來剛奪下金鐘獎的派翠克、搭配前主播朱郁琦搭檔主持，表演陣容則有台語嘻哈天團玖壹壹、平民天后徐懷鈺、陳芳語（Kimberley），及亞洲百大DJ Swallow（妖嬌），預計再次嗨翻高雄。

廣告 廣告

2025年在政策影響下，不斷傳出房仲倒閉潮的傳言，然而永慶加盟四品牌在高雄市共開出30家店，一舉將高雄區的店數市佔率提升至7成，永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德指出，即便市場不如前年熱絡，但夥伴們仍秉持誠實理念，持續為客戶提供周全的不動產交易服務，為了感謝每一位同仁的努力，今年尾牙的規模完全不減，要打造高雄房仲最強尾牙。

永慶加盟四品牌高雄區經管會今年砸下2千萬辦尾牙，最大獎要送出TOYOYA YARiS CROSS轎車一台，其他獎項還包括iPhone 17 Pro、Dyson家電、Switch 2、Marshall音響、iPad、現金紅包等上千個獎項。

台慶不動產高雄區經管會長李信輝說，台慶不動產在高雄總店數超過130店，是在地規模最大的房仲品牌，夥伴值得最好的尾牙。當天預計還有Gogoro彩蛋摸彩活動，連眷屬和來賓都能參加，而在外燴的部分則由高雄知名的享溫馨集團包辦，由星級主廚領銜，讓現場超過6千位同仁、來賓及眷屬都吃得開心、玩得開心。

CNEWS195260108a01

永慶加盟四品牌南台灣（雲林、嘉義、台南、高雄、屏東）2025年展現逆勢成長動能，新展店數達40家店，在雲嘉南高屏的店數市佔率達到近5成，凸顯永慶加盟體系的穩定度與市場競爭力，也讓永慶集團更有底氣在全台各地大規模辦尾牙。

永慶加盟四品牌屏東聯合尾牙將在2月6日登場，於屏東維多利亞宴會館設宴70桌。永慶加盟四品牌屏東區經管會長鄭景鴻說，今年準備了三菱COLT PLUS轎車、機車、iMac、現金等約150個摸彩獎項，並沒有因為景氣變化就砍掉大家的福利，沒有同仁們的付出，就不會有今日的成果，期待在新的一年持續攜手並進，迎戰各種挑戰與機會。當天活動將邀請台語金曲歌后孫淑媚、華人電音教父羅百吉、超辣舞團狂野佳人等，準備要和屏東700位夥伴們一起狂歡。

台南永慶加盟四品牌的聯合尾牙，精采程度也不遑多讓，永慶不動產暨永義房屋嘉南區經管會長蔡武霖說，今年尾牙席開約125桌，並且把表演節目升級，請到同樣是金鐘獎得主的張文綺擔綱主持，以及純愛教主郭靜、百變天王康康、原住民歌手曾瑋中三位實力派唱將，將為同仁們獻上一首首動人歌曲。

台慶不動產嘉南區經管會長謝旺瑋也分享，這次的抽獎品項除了狂抽20支iPhone 17，還有電動滑板車、現金獎等，希望讓大家能夠滿載而歸。有巢氏房屋嘉南區經管會副會長許品謙也說，尾牙不只是犒賞夥伴們的辛勞，更是凝聚夥伴向心力的重要時刻，也感謝永慶加盟總部的帶領，相信2026年，依舊能戰勝市場。

不論環境如何變動，永慶加盟總部都是加盟店持續在科技、行銷、經營管理等各方面給予支持，進而造就永慶加盟四品牌南台灣在2025年仍有3間加盟店達成業績1億元、39位千萬經紀人員，在逆境中突破僵局，攜手加盟店再創事業高峰。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

新北、桃園房市交易夯 永慶整理近一年北台灣生活圈交易熱區

歲末年終永慶房屋大方給獎金 豪發近1.8億幸福成家基金

【文章轉載請註明出處】