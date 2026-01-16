永慶加盟四品牌宜蘭經管會支持創世基金會「寒士吃飽30」 送禮到家溫暖植物人家庭





農曆新年將近，為讓植物人家庭在闔家團圓時刻也能溫飽過節，永慶房產集團宜蘭區四品牌經管會再度支持創世基金會羅東分院，號召永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產宜蘭區逾55間門市齊心響應第36屆「寒士吃飽30」。永慶房產集團宜蘭四品牌經管會更於日前（12/30）寒士吃飽30媒體說明會上，捐贈愛心紅包，並與創世基金會羅東分院齊聲呼籲社會大眾共同參與募款行列。

「寒士吃飽30」自新冠疫情以來，改採「送禮到家」的方式，將物資年禮與祝福紅包直接送至弱勢家庭手中。在媒體說明會上，創世基金會羅東分院與國立羅東高級商業職業學校合作，由全國技藝競賽中餐烹飪職種第二名的曾歆恩同學，現場將年菜加工烹調並精緻擺盤，再由餐飲服務職種優勝的游政恩同學進行上菜秀，讓植物人家庭不只品嘗美味佳餚，更感受年節團圓氛圍。

羅東高商李輝誌校長表示，學校推動「存好心、說好話、做好事」的三好燈塔校園理念，鼓勵學生以專業回饋社會。此次活動中，學生親手為弱勢家庭準備暖胃又暖心的佳餚，不僅實踐所學，也為現場所有人送上溫馨的年節祝福。陪伴植物人家庭一同用餐的永慶房產集團宜蘭區四品牌經管會長張志豪分享，這是一場兼具募款與教育意義的媒體說明會！由學生親手準備年菜展現餐飲技能，他們也藉此參與社會公益的實際運作，共同將愛心傳遞給弱勢家庭。

永慶房產集團宜蘭區四品牌經管會號召逾55間加盟店響應創世基金會「寒士吃飽30」活動。(永慶房產集團提供)

創世基金會羅東分院表示，「寒士吃飽30」已連續推動36年，今年募款經費僅達5成，仍有近半缺口有待社會各界共同支持！感謝永慶房產集團宜蘭四品牌經管會得知創世困境後，隨即號召永慶加盟四品牌加盟店共同響應，讓更多植物人家庭能溫暖迎接新年。張志豪會長表示，春節前夕，永慶加盟四品牌將持續協助宣傳「寒士吃飽30」活動，邀請更多民眾一同關懷弱勢家庭；同時也將與創世基金會志工走訪植物人家庭，親送愛心年禮與紅包，為他們祈福平安、健康。

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，也號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以實際行動回饋社會，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。