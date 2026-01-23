永慶加盟四品牌東台灣2025逆勢創佳績 宜、花尾牙席開逾110桌添喜氣

cnews207260123a03

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

2025年房市震盪，但永慶房產集團東台灣（宜蘭、花蓮、台東）逆勢創佳績，不僅店數市佔率突破5成大關，2025年度總銷金額逾340億元、與2024年總銷金額相當，對比整體市場的衰退，業者表示，東台灣的亮眼成績，也為即將舉行的尾牙晚會增添滿滿榮耀與意義。

永慶房產集團宜蘭區尾牙率先登場，2月10日於宜蘭市具指標性的香格里拉冬山河渡假飯店舉辦、席開破60桌，祭出人人有獎、近千獎項要讓現場歡呼不斷。延續宜蘭的熱鬧氛圍，永慶房產集團花蓮區也於2月11日舉辦聯合尾牙，席開逾50桌、將是花蓮區最盛大的尾牙盛會。

永慶加盟四品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產東台灣2025年繳出亮眼成績單，在成交量翻轉下行的同時，永慶加盟四品牌全年新展店數近10家，帶動區域加盟店數穩健邁向100間加盟店，助攻宜蘭、花蓮、台東三縣市店數市佔率突破5成大關。業者強調，在市場受挑戰的2025年，永慶加盟四品牌東台灣繳出總銷金額達340億元成績、與2024年相當，有賴永慶加盟總部的全力支援。

在3成聯賣率的助攻下，針對東台灣幅員廣大、夥伴長時間在外開發客戶的市場特性，i智慧Pro系統、行動智能經紀人APP等系統平台和數位工具，讓夥伴即時掌握案件資訊、快速回應需求，成為推動成交的重要關鍵。永慶加盟四品牌東台灣店東長分享，有了這些工具，不論在外開發還是與客戶溝通，都比其他品牌更高效，也更具競爭優勢。東台灣在地人才培育資源有限，i學苑線上課程平台超過1,600堂課程，協助加盟店培育人才，更幫助店東與夥伴持續成長。

永慶房產集團今年宜蘭區尾牙將頒獎典禮與尾牙活動相結合，2月10日上午舉辦永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產2025年度頒獎活動，中午則是萬眾矚目的尾牙盛會、席開逾60桌，不僅有藝人精彩表演，還有總金額破百萬的尾牙抽獎，展現海派風格。

永慶房產集團宜蘭四品牌經管會長張志豪開心表示，今年尾牙邀請機智幽默的馬力歐擔綱主持人，肯定讓現場笑聲不斷。表演經驗豐富的High Star樂團，將以一連串精彩的舞台表演，瞬間炒熱現場；台灣電音始祖之一的安苡葳，也將帶來精彩演出，將活動氣氛推向最高潮。最後，眾所期待的壓軸抽獎環節，除了現金紅包、iPhone 17等讓人愛不釋手的抽獎禮品，更重要是抽獎中獎率高達130%，意思是每位夥伴至少可以帶著一個好禮回家，還有3成機率抽中第二次。

緊接著宜蘭區尾牙，永慶房產集團花蓮區2月11日也舉辦年度業績頒獎典禮暨聯合尾牙活動，永慶房產集團花蓮四品牌經管會指出，為體貼夥伴從花蓮各地前來參加尾牙，今年特別選擇離市區近、交通便利的花蓮美侖飯店舉辦，場地氣派豪華、席開逾50桌，是花蓮地區年度最具指標性的尾牙盛會。

永慶房產集團花蓮四品牌經管會長劉協誠說明，尾牙除了有High Star樂團、Star Girl舞團用一連串的勁歌熱舞，引爆現場氣氛外，最重要的抽獎環節當然也不會落下。抽獎獎項涵蓋數十萬現金紅包、65吋4K電視、日系進口洗衣機、冰箱、掃地機器人等各式實用家電，上百個獎項肯定會讓夥伴抽到手軟。此外，花蓮縣市首長等貴賓也紛紛提前預告出席，充分展現永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產在地影響力。

