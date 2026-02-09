永慶房屋土城新店開幕 目標雙北350店

【記者柯安聰台北報導】儘管房市交易量尚未由冷轉熱，永慶房屋看好未來房市回溫動能，自去年12月宣布展店計畫，不到2個月就實現。2/6在新北市土城開出第11家門市，坐穩土城區店數最多的房仲品牌，穩健朝雙北350店目標邁進。同時也擴大徵才，提供業務新人首年72萬元的收入保障，作為安心轉職的起點。



永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，土城區擁有土城工業區、科技產業就業人口來支撐基本買盤，剛性需求穩定；且交通建設到位，除了有捷運板南線通過，未來萬大線通車後將為區域帶來更多利多。加上與新北第一環的行政區相比，土城的房價對首購族與自住族群來說相對友善，交易量也逐年增高，我們看好土城未來的潛力，因此2026年搶占市場的第一步就選在土城展店。



除了土城區，永慶房屋下一步的展店計畫則選中新北市新莊區。陳賜傑說，永慶房屋長期深耕新莊，早已穩居新莊店數第1，新莊區域內有副都心、頭前、塭仔圳重劃區等持續在開發，住宅產品多元，能滿足各類購屋族群：同時擁有便捷的交通，包括機場捷運、北捷環狀線、台65線等，串聯雙北生活圈，通勤便利性高，讓新莊的房市交易量維持穩定。「在政策壓抑投資、回歸自住的市場環境下，現在正是布局的黃金時期，永慶房屋預期透過更密集的服務據點，為更多消費者提供即時、誠實且高品質的購售屋服務。」







（圖）永慶房屋看中土城交通便利、剛需穩定，交易量逐年增高，因此選在土城拓點。



為配合擴大市場布局，永慶房屋持續推動「永慶薪自由」招募方案，提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，讓新人在無經濟壓力的情況下專心學習，扎實培養房產專業，並結合AI創新、團隊合作與完善福利，打造兼顧高效率、高收入與高生活品質的職場環境。1年保障期後，業務每月薪獎收入4萬起，底薪最高可達7.5萬，業績獎金沒有上限，還有海外旅遊獎勵、幸福成家基金等多項福利加碼。（自立電子報2026/2/9）