永慶房屋土城新門市開了！新莊年後接力 朝雙北350店邁進



去年12月宣布展店計畫的永慶房屋，不到2個月的時間就開出新門市！地點就在新北市土城，永慶房屋表示，土城剛需穩定、房價相對親民，交易量逐年增高，因此2026年搶占市場的第一步就選在土城。目前永慶房屋在土城共有11家門市，坐穩土城區店數最多的房仲品牌，並持續著著雙北350店的目標前進。

看好剛性需求 朝重劃區、交通樞紐區域擴店

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，土城區擁有土城工業區、科技產業就業人口來支撐基本買盤，剛性需求穩定；且交通建設到位，除了有捷運板南線通過，未來萬大線通車後也將為區域帶來更多利多。加上與新北第一環的行政區相比，土城的房價對首購族與自住族群來說相對友善，交易量逐年提升，看好土城未來的潛力，決定在土城新展1店。

除了土城區，永慶房屋下一步的展店計畫則選中新北市新莊區。陳賜傑說，永慶房屋長期深耕新莊，早已穩居新莊店數第一，新莊區域內有副都心、頭前、塭仔圳重劃區等持續在開發，住宅產品多元，能滿足各類購屋族群：同時擁有便捷的交通，包括機場捷運、北捷環狀線、台65線等，串聯雙北生活圈，通勤便利性高，讓新莊的房市交易量維持穩定。

在政策壓抑投資、回歸自住的市場環境下，永慶房屋認為，現在正是布局的黃金時期，預期透過更密集的服務據點，為更多消費者提供即時、誠實且高品質的購售屋服務。

永慶房屋積極布局市場，2/6在土城開出新店，透過更密集的服務據點，為更多消費者提供購售屋服務。（永慶房屋提供）

展店加速招募同步 提供業務新人首年每月6萬保障收入

為配合擴大市場布局，永慶房屋持續推動「永慶薪自由」招募方案，提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，讓新人在無經濟壓力的情況下專心學習，扎實培養房產專業，並結合AI創新、團隊合作與完善福利，打造兼顧高效率、高收入與高生活品質的職場環境。一年保障期後，業務每月薪獎收入4萬起，底薪最高可達7.5萬，業績獎金沒有上限，還有海外旅遊獎勵、幸福成家基金等多項福利加碼，歡迎對房仲產業有熱情、想挑戰高收入的求職者加入，共同開創多元職涯舞台！

