永慶房屋展店腳步不停！新莊再展店 一個月內雙北宣布新展2店

「誠實房仲」永慶房屋續宣布將在新北市土城區新展1店後，新莊區也確定再展1店，一個月內確定新展2店，持續穩坐雙北市店數第一房仲品牌，朝向雙北350店目標邁進！積極布局搶佔房市回溫先機的永慶房屋，也持續招募好人才，更針對轉職族群提供就業彈性，讓求職者可農曆年前先面試、年後再報到，搭配業務新人首年72萬的收入保障與完善制度，為有志挑戰高收入的人才，提供絕佳的年前轉職機會。

圖：永慶房屋更祭出「幸福成家基金」福利，每人每年最高可爭取250萬元的獎金！(圖/永慶房屋資料照片)

看好新莊區域發展！永慶房屋再展1店 穩坐新莊店數第一

新莊區是新北市人口第二大行政區，僅次於板橋區，房市需求穩定。同時受惠於機捷、環狀線、台65線等交通建設完整，區內學區、商圈、醫療與生活機能成熟，加上有重劃區撐盤，副都心、頭前、塭仔圳重劃區陸續開發到位，未來房市前景穩健。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋長期深耕新莊，早已穩居新莊店數第一。永慶房屋看好新莊區域發展，因此要在新莊新開1店，透過更密集的服務據點，提供即時、誠實且高品質的購售屋服務給更多在地消費者。

配合新店展店與提升服務量能，永慶房屋同步擴大業務招募，提供具競爭力的薪獎福利制度，吸引轉職者。塗振宏分享，永慶人資制度以「讓員工幸福」為出發點，除了提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，更結合獨家AI科技與「月排休最高10天」，協助業務夥伴兼顧專業發展與生活品質。

圖：永慶房屋透過完整人資制度和福利，打造幸福職場，獲得眾多國內外獎項肯定。(圖/永慶房屋提供)

從餐飲轉戰房仲年收成長近3倍 收入突破200萬！

除了收入保障之外，永慶房屋在年終獎金季節所發放的「幸福成家基金」，更是對永慶房屋經紀人員的最大犒賞之一！「幸福成家基金」是永慶房屋為第一線業務設計的福利制度，每人每年最高可爭取達250萬元的獎勵。塗振宏分享，「幸福成家基金」跳脫傳統以年資或職級作為獎金門檻的做法，獲獎資格不受年資限制，讓新人也能以實力爭取高回饋。今年永慶房屋宣布發出近1.8億元的「幸福成家基金」回饋經紀人員，許多夥伴憑藉著好表現，已為自己贏得第一桶金！

經紀人員鄭琪欣加入永慶房屋僅三年半，已累積取得高達180萬元「幸福成家基金」領獎資格。鄭琪欣過去任職餐飲業，因看見餐飲業薪資天花板，決心轉戰收入沒有天花板的房仲業務。即便入行時毫無房地產背景，她憑藉永慶房屋「團隊合作」的制度支援，轉職第一年便達成百萬年薪。2025年即使整體房市交易量趨於保守，但在永慶房屋經營策略、強勢品牌與穩定客源支持下，年收入仍突破200萬元，較餐飲工作的收入成長近三倍，也再次證明，新人同樣能在永慶房屋站上高收入舞台。

至於永慶房屋2025年業績前三名的績優經紀人員，則都分別累積超過2000萬元的「幸福成家基金」領取資格，年度冠軍更是已累積超過2700萬元「幸福成家基金」的領取資格！

完整人資制度讓同仁工作生活兩平衡

永慶房屋持續以多元制度打造幸福職場，在收入保障和薪獎之外，並結合AI科技、團隊合作等科技與制度，讓同仁兼顧高效率、高收入與生活品質。塗振宏強調，包含獎勵旅遊在內的多項制度，永慶房屋不以業績為唯一標準，而是綜合專業投入、團隊合作與整體貢獻，肯定同仁每一份努力。永慶房屋透過完善的人才發展機制，讓每位夥伴都能依循自身志向與強項，在職涯中找到歸屬感與成就感，實現個人價值與企業成長的雙贏。歡迎對房仲產業有熱情、追求穩定與高收入的求職者加入，共同開創多元職涯舞台。