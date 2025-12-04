永慶房屋打造透明高效AI售屋 讓買方看一眼就想賞屋

CNEWS195251204a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

AI讓各行各業做事更快、更準。誰能讓AI放大既有優勢，就能掌握市場機會。永慶房屋率先將AI導入服務全流程，將30多年產業經驗與市場判斷數據化，轉換為可量化的市場指引與行動建議。升級後的「誠實售屋計劃書」，結合AI市場分析與周邊成交資料蒐集，提供屋主更即時、一目了然的資訊；銷售期間再搭配AI行銷工具，讓每次曝光更具策略與成效，協助屋主安心售屋，更快走向成交。

永慶房屋的誠實售屋計劃書包含完整實價登錄行情，清楚標示房屋附近同類型住宅的成交資訊，也會註明售價是否含車位或為特殊交易等內容。永慶房屋業管部協理陳賜傑說明，除政府資料外，永慶成交物件完成交屋後會立即公開，速度比內政部實登快1至2個月。搭配AI強化的資料蒐集與比對機制，可更即時處理大量資訊，協助屋主快速掌握行情、判斷合理售價，「給屋主的行情誠實透明且完整，無法刻意篩選偏低行情來誘導賣便宜。」

誠實售屋計劃書也包含永慶團隊量身制定的銷售策略，從行銷管道、社區特色到買方偏好皆有分析。結合團隊合作模式與永慶在雙北最多店數的優勢，使物件能更快、更精準被合適買方看見，提高成交效率。

除實體門市布局外，永慶房屋也具備完整線上行銷資源，協助屋主提升曝光、吸引買家，增加預約帶看的可能。例如「AI煥裝」整合八種裝潢風格，讓買方突破現況想像，看見房屋更多可能性；製作AI煥裝的物件，平均帶看量更是未製作物件的三倍。

CNEWS195251204a02

永慶AI行銷亮點還包括最新推出的「AI清空」，運用生成式圖像技術，不須實際清空家具即可呈現淨空屋況。對屋主來說省時、免整理；對買方則能更清楚看見格局條件。另一項「AI導覽」則可自動生成約1分鐘影音，透過實拍照片、語音介紹與文字輔助，讓買方快速理解物件價值，縮短從「看見」到「看屋」的時間差，提高帶看與成交效率。

進入銷售階段後，屋主還能使用永慶專屬AI服務「i特助」。只要透過LINE即可操作，可隨時查看瀏覽量、區域上市變化、最新實登等資訊，由AI自動蒐集、彙整，使資訊不再有時差。業務亦能透過「i特助」匹配最可能成交的買方，減少無效帶看，並即時回報銷售進度，包括每週帶看組數、買方回饋與出價紀錄，使資訊更透明，提高全流程效率。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示：「永慶在開發AI的原則很簡單、但不容易做到，就是要讓AI真的幫得上忙。」永慶擁有逾300人的資訊與數位團隊，與第一線業務共同打造高效率系統，使買方在意的格局、屋況與生活感能更具體呈現，提高曝光品質，也提升帶看成效，進一步加速成交。

永慶房屋的AI售屋模式，並非單純在服務上加入AI，而是以「資訊透明化、流程高效化、曝光優質化」三大優化方向，讓售屋軌跡更清晰，提升屋主對交易進度的掌握度，也能即時獲得買方回饋，與經紀人快速討論下一步策略。

呂學堯比喻，越來越多運動員結合AI與運動科學提升訓練成效，房地產買賣同樣能運用科技優化策略。「永慶的AI以集團超過30年的產業經驗訓練，並擁有全台1950店的龐大資料庫，因此能領先同業建立完整、誠實的數據基礎，提供更可靠的AI房產服務。」永慶房屋的AI售屋模式打破過往依賴經驗與直覺的行規，讓每個售屋決策的效果更可預測，協助屋主以更適合的價格、更短時間完成交易。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

