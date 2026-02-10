永慶房屋招募影片《薪自由》 為自己人生創造財富新高度

【地產中心／台北報導】整體薪資雖在增長，但並非每個人都感受到加薪的效果。當努力付出卻無法得到相應回報時，轉換跑道成為最實際的選擇！房仲領導品牌「永慶房屋」最新推出兩支招募廣告，真實地呈現社會底層的壓力。許多人在工作上盡心盡力，但薪水仍難以突破產業設下的天花板。這兩支影片一推出便引起廣大觀眾的共鳴，有網友分享「看得好像看到了自己，看著看著就感動地哭了」、「比薪水沒漲更令人難過的是物價一直漲」。

永慶房屋向求轉職者承諾一個更美好的未來，提出「業務新人第一年保障收入72萬元」作為安心轉職的起點。這項承諾支持人才跨出舒適圈，讓他們的努力能轉化為實質的獎金和收入，挑戰薪水天花板，讓收入不再受限，讓努力工作的人有機會獲得更好的報酬。永慶鼓勵人們在這裡實現夢想，讓「努力的你值得更好」不再只是口號，而是永慶職場生活中的現實。

永慶房屋的人資部協理塗振宏表示，根據主計處公布的113年度勞工年薪中位數為54.6萬元，年成長率為4%，平均每位勞工這一年來的每月加薪金額僅為1750元。他指出，若勞工想要擺脫固定薪資成長的限制，可以主動轉職挑戰，尋找那些能夠憑藉能力與成果賺取更多業績獎金的工作。這樣一來，將有更多機會突破薪水天花板，為職涯創造更大的成長空間。

為了讓轉職者有更安心的起點，永慶房屋為業務新人提供第一年每月6萬元的收入保障，相當於首年保障收入達72萬元。這不僅直接超越全台半數的上班族，更高出勞工年薪中位數54.6萬元32%。這充分展現了「工作能力很重要，選對產業更關鍵」的職涯價值。

永慶房屋業務新人首年收入保障72萬，為全台勞工年薪中位數54.6萬的132%。永慶房屋提供

塗振宏補充說：保障期過後，業務的每月薪資起薪為4萬元，底薪最高可達7.5萬元。再加上業績獎金沒有上限，還有海外旅遊獎勵、業務每人每年最高250萬的「幸福成家基金」等多項福利。他說：「只要努力，就有機會為自己爭取更高的收入，突破薪水天花板，真正擁有改變人生的機會！」

永慶房屋業績獎金沒有上限，還有海外旅遊獎勵、業務每人每年最高250萬「幸福成家基金」等多項福利加碼。永慶房屋提供

台灣奧美集團首席創意顧問胡湘雲分享，她在永慶房屋2026年度《薪自由》廣告中的概念是「努力的你值得更好」。這個靈感來自於永慶房屋第一線經紀人員的真實經驗，他們展現了許多人在事業發展上所遇到的困境。只有透過真實的人物故事，才能打動人心，同時展現永慶房屋始終以「人」為出發點，重視夥伴的收入保障、獎金福利、職涯發展、以及生活平衡等真實需求。

永慶房屋是雙北市據點最多的房地產品牌之一，持續擴大門市數量。截至2026年2月初，已在土城開設了一家新店，並計畫過年後在新莊再增設一家分店。該品牌對房地產市場前景持樂觀態度，旨在將雙北市的直營店服務擴展至350家。永慶房屋深知轉職者的疑慮和焦慮，因此不僅提供業務新人首年最低保證收入達72萬元，還通過「一對一師徒制」專人指導和360小時的專業課程，幫助新人融入團隊。該品牌以「團隊合作」作為核心工作模式，根據同事的個人特點和技能互相協助，共同爲客戶提供服務。只要有合作的成交案件，每個人都能根據貢獻獲得業績提成，讓新人有機會迅速參與成交，獲得更多獎金。這也成為吸引各路人才的理想平台，讓他們有機會「逆轉薪情」，突破薪水天花板。

葉宏志放棄連鎖餐飲管理職，轉職永慶房屋後快速達成千萬業績，更晉升直營店長。永慶房屋提供

為了更高的工作報酬、家庭責任或人生階段的轉變，往往是職涯中重要的轉捩點。永慶房屋直營店長葉宏志就是其中一個例子。他在過去曾在連鎖餐飲業打拼了近十年，月薪只逐步成長至6萬多元，卻發現升遷與加薪的空間非常有限。當家庭將迎來新成員時，他下定決心尋找更有發展潛力的事業舞台。

「傳統職場想要升職加薪，往往需要花上一年半載的時間，但在永慶房屋從事業務是不同的。」葉宏志選擇加入永慶房屋，重要原因在於品牌資源豐富、制度完善，對於零經驗的新人也相當友善。永慶不僅提供業務新人保障收入，讓轉職初期無後顧之憂，更能專心投入學習與服務。這使得他在短時間內達成千萬業績，更接受公司菁英培訓，順利晉升為店長管理職，成功打破職涯天花板。

永慶房屋蘇子倩曾擔任百貨公司彩妝師，雖然收入穩定但難以有所增長。在家人的支持下，她決定將職涯轉向房地產業，重新學習並積累專業知識。她提到永慶房屋的「一對一師徒制」讓新人能夠快速學習服務技巧，從實踐中獲取經驗；再加上永慶具有知名品牌、穩定的客戶來源以及獎金制度不受年資限制，只要用心投入、穩健經營，即使是業務新人也有機會讓年收入翻倍增長。她表示：「有拼勁、想挑戰高收入的人，加入永慶房屋一定不會失望！」

前彩妝師蘇子倩轉職永慶房屋後，成功收入翻倍，更鼓勵親友加入永慶拚高薪。永慶房屋提供

