永慶房屋推「成交客戶專屬服務」 驗證再抽iPhone 17 Pro
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導
房屋稅、房地合一稅的自用條件是什麼？房產繼承、贈與如何規劃最節稅？這些往往是買房後才需開始煩惱，為協助消費者安心面對交屋後的下一步，永慶房屋分享，推出成交客戶專屬服務，於日前舉辦永慶房產繼承公益講座，服務成交客戶諮詢房產傳承建議，手把手教大家保障自己的權益，讓成交不是結束，而是服務的開始。
永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，稅務法規常常更新，如果沒有專業協助，一般家庭很難抓到重點，因此從2023年開始舉辦房產知識講座，包含陽台坪數補登、預防房產詐騙、房產繼承規劃，在雙北地區舉辦近900場公益講座，協助大家守住自己的房產權益。同時針對房產交易完成後的稅務諮詢、節稅建議等，提供成交客戶專屬服務，為大家解決這些難題。
以房產繼承為例，陳俊宏說明，若想將房產移轉給子女，常見作法包含贈與、買賣和繼承，三種方式各有優缺點。選擇贈與的優點是所有權人能決定贈與對象且分年規劃，使每年贈與金額在免稅額以下，但缺點是未來子女出售房產需要以房產現值（通常較市價低）課徵房地合一稅，可能要負擔最高額稅金。
經由買賣移轉房產的優點，是子女可用跟父母買賣時的房屋市價，作為未來出售房產時的取得成本、降低房地合一稅額，但缺點是子女必須先有足夠財力跟父母買賣房產；繼承的優點是免稅額最高且免徵土地增值稅，但須考慮民法保障所有法定繼承人的特留分，以及未來出售房產仍需要以房產現值課徵所得稅，所以房產提早規劃才能安心傳承。
目前的成交客戶專屬服務，共有房屋新上市情報、房市動態快訊、個人化買賣服務、居家修繕廠商合作、專屬節慶賀卡、專屬活動、在地活動訊息以及專屬服務人員。其中，專屬活動就是聚焦房產法令資訊、稅務諮詢與節稅規劃等實用型的房產服務，是此次升級服務的重點項目，日前舉辦的永慶房產繼承公益講座更是反應熱烈，許多客戶期待加開場次。永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，未來也會持續開設房產知識講座與稅務諮詢，提供成交客戶的專屬服務。
永慶房屋補充，若想了解成交客戶的專屬活動與服務資訊，加入「永慶AI特助」LINE官方帳號，完成成交客戶專區的手機號碼驗證，即可啟用。即日起到2026年2月28日完成成交客戶專區驗證，還能參加抽獎活動，將抽出iPhone 17 Pro、掃地機器人等好禮，回饋客戶對誠實服務的支持。如果是有購售屋需求的消費者，在雙北市的直營店也提供免費詢問。
