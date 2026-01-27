永慶房屋擴大展店徵才 業務新人首年保障72萬元收入

2026年永慶房屋持續擴大招募，提供業務新人前12個月每月6萬元保障收入。（永慶房產集團提供）





根據勞動部「職位空缺概況調查」，結果顯示2025年9月底工業及服務業職缺數為25.9萬個，其中製造業以8.3萬個職缺、占比32.2%居冠；而職缺率最高的則是住宿及餐飲業。企業平均需花三個月才能補足人力，服務業長期面臨高職缺率，其中住宿餐飲業更陷入「人來了卻留不住」的困境！企業如何透過完善的薪資制度與福利保障，吸引並留住人才，成為企業邁向永續經營的重要關鍵。

房仲第一品牌永慶房屋長期深耕薪資福利及人才培育，始終走在業界最前端，並積極推動展店佈局，目標於雙北市邁向350店，也確定將於2026年第一季在新北市土城區、新莊區各新展一家店，為了搶占人才先機，永慶房屋推出「永慶薪自由」徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，並享有「每人每年最高250萬幸福成家基金」等福利。日前，永慶房屋發出近1.8億元的「幸福成家基金」犒賞近700位經紀人員，展現對員工的高度重視與回饋。

廣告 廣告

永慶房屋目標於雙北市邁向350店，2026年已確定將在新北市土城區、新莊區各新展一家店。（永慶房產集團提供）

永慶提供業界最高規格福利 業務新人首年保障72萬收入

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋自創立以來，始終秉持孫慶餘董事長「先誠實再成交」的理念，堅持不炒房、不與投機客合作，在多變的市場環境中依然穩健前行，持續維持亮眼表現。推出業務新人保障前12個月每月6萬元收入，是延續多年保障制度的升級版本，期望讓求職者能安心學習，減輕初入職場或轉職時的經濟壓力，從基礎開始扎根，逐步邁向收入無上限的職涯發展與財富自由目標。

永慶房屋除提供穩定收入與業績獎金外，更推出獨有的「幸福成家基金」福利制度，業務每人每年最高可爭取250萬元的額外獎勵，且領取資格不受年資與職級限制，即便是業務新人，同樣能拚百萬獎金，協助員工逐步實現成家夢想。

鄭琪欣加入永慶房屋才短短三年半，已累積超過180萬的「幸福成家基金」，鄭琪欣分享，從餐飲業跨領域投入房仲產業，即使零房地產經驗，但永慶有完整的教育訓練及團隊互助的工作模式，讓業務不用一人孤軍奮戰，而是透過團隊攜手服務好客戶，在完善制度的支持下，讓她轉職第一年就達成百萬年薪的成績。另外值得一提的是，在永慶有許多來自各行各業的轉職者，有些還是店長管理職，都成功打破收入天花板。

AI 智能科技領航 永慶房屋運用科技為成交推力

永慶房屋積極投入資源發展AI科技運用，透過AI技術提升消費者找房體驗及業務人員的工作效率，像是「永慶AI特助」結合生成式AI技術，讓消費者可以透過自然發問方式進行房屋篩選，大幅減少自行找資料的時間，且可以讓消費者快速聚焦理想中的物件，大幅減少房仲業務的無效帶看，加速做決策的時間，提高業務人員的工作效率。

永慶房屋AI科技能幫助經紀人員梳理服務重點項目、減少重複性的行政工作，提升效率。（永慶房產集團提供）

王韻安經紀人員分享，AI能針對客戶需求進行大數據分析，先篩選出合適的物件，不僅節省時間，也提高服務精準度！此外，AI系統還能提供工作順序建議，幫助業務梳理服務重點項目、減少重複性的行政工作，讓業務能將時間用於專注提供客戶精緻與客製化的服務，形成消費者與業務雙贏的良性循環。

永慶房屋憑藉著卓越的人資福利制度與工作環境，已連續 8 年蟬聯《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主」獎。這正是對永慶房屋「員工優先」策略的肯定，歡迎有志挑戰高薪、追求幸福生活的轉職者，加入永慶房屋的行列。