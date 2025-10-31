永慶房屋擴大徵才 業務新人保障收入6萬X12個月
多次在市場低谷中拉大勝差的永慶房產集團(含永慶房屋雙北直營門市及集團內四大加盟品牌)，再展現強勁實力，宣布啟動大展店計畫，設下3年全台達成2500店的新里程碑。旗下直營品牌永慶房屋，目前穩居雙北店數最多的房仲品牌，更設定雙北展店目標邁向350店，前瞻布局迎接下波房市成長機會。
為搶得人才先機，永慶房屋今(10/31)重磅推出業界首創的「永慶薪自由」招募方案，提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，作為安心轉職的起點，更開啟挑戰收入無上限、邁向財富自由的職涯航道。加上永慶獨有AI科技平台與「月休最高10天」人性化制度，期待為新人打造兼具高收入、工作高效率與高生活品質」的幸福職場，做新人的最強後盾，吸引菁英加入，一同擴大市場版圖，掌握未來成長契機！
永慶房屋展店目標邁向350店
近年房市交易量萎縮，不少同業陸續關店或縮減規模。反觀永慶房屋維持穩健成交量。根據日前媒體彙整各家房仲成交量的報導，今年1月至9月多家同業月成交量持續年減逾兩成，但永慶房屋自9月起不僅止跌回升，更連續兩個月成交量較上月與去年同期成長，展現卓越市場競爭力。
吳良治總經理表示，歷史多次證明永慶房屋是低谷中不斷突破的贏家！我們選擇此時擴張，目標雙北市邁向350店，以「更貼近社區、更快速回應客戶需求」為核心，加速招募人才、提升服務能量。為吸引好人才，特別推出「永慶薪自由」方案，2025年11月1日以後報到的業務新人，享有前12個月每月6萬元收入保障。希望月收入6萬可以讓新人放心轉職，並且在永慶的協助下安心學習，進而挑戰收入無上限的財富自由人生。
月休最高10天 月均6成業務人員獲「有薪福利假」
吳良治總經理強調，秉持孫慶餘董事長的理念—「有幸福的員工，才有滿意的客戶」，永慶房屋不僅提供業界最高的業務新人收入保障、彈性工作8小時，今年4月也推出「月休最高10天」制度，在既有每月7天例休日外，只要績效達標、完成工作目標，可額外獲得最高3天「有薪福利假」，特休天數則另計。這不只是對員工的肯定，更是推動永續與共好的願景，透過具獎勵性的休假制度，鼓勵同仁追求業績的同時，兼顧身心健康與家庭生活。根據永慶房屋內部統計，自4月至9月，平均每月約有六成的經紀人員獲得「有薪福利假」，整體工時也持續下降。
AI科技+團隊合作助業務業績成長逾三成
永慶房屋能持續加碼，讓員工「假更多、保障更強」，吳良治總經理指出，關鍵在於前瞻性的AI科技工具及堅實的團隊合作文化，成功協助經紀人員依然保持高效率成交、高收入表現與高生活品質，讓每分努力都更具價值與成就感。
近年永慶房屋自行研發「AI智能教練系統」，就算沒有經驗也不用擔心。永慶房屋的業務新人不僅有專屬師父一對一帶領，還有科技工具幫忙，減少摸索，將時間專注客戶服務，提供有溫度且具專業的服務。
吳良治總經理進一步說明，透過「永慶AI智能教練」AI指導行動建議，有機會快速提升經紀人員2年的專業能力，提高成交機會，並同步降低工時，達成真正的高效率工作，實現工作與生活平衡。根據永慶內部統計，今年9月就有約3成的經紀人員，業績較去年同期成長3成！
永慶真的不一樣 團隊合作、AI科技實現「高收入、低工時」
「團隊合作」是永慶房屋實現高績效、高休假另一關鍵競爭力。吳良治總經理說明，傳統房仲僅有最終成交者能獲得業績與獎金，導致業務人員為避免錯失機會，即使身心疲憊也不敢休假。而永慶房屋強調團隊合作、績效共享的「團隊服務制度」，只要在服務流程中有貢獻，就能獲得業績與獎金，讓每一位業務同仁都能安心合作、一起成就客戶的委託。
吳良治總經理分析永慶房屋的三大團隊合作優勢：一、雙北店數最多，案源 充足聯賣優勢強：專精雙北地區，門市多、人員多，加上「團隊服務」，讓每位經紀人員都有穩定而豐沛的成交機會。二、深耕在地服務，帶看不怕不熟悉：各門市皆有熟悉當地物件與客戶需求的專業房仲人員，在帶看過程中陪同支援及實地解說，即使是跨區服務的新人，也能迅速上手。三、專業分工，事半功倍成交更容易：永慶採「專長分工」制，依每位同仁客戶服務、區域熟悉的優劣，發揮團隊互補，互相協助共同為客戶服務，以提升服務效率。
永慶房屋以前瞻視野提前佈局，啟動擴大展店與積極招募人才的計畫，推出「永慶薪自由」招募方案，業務新人保障前12個月每月6萬元的高收入，結合AI創新科技、團隊合作與完善的福利，打造兼具「高效率、高收入與高生活品質」的幸福職場環境。此舉不僅展現永慶對員工的高度重視，更是對產業永續發展的責任與承擔。
