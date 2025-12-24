永慶房屋最新民調 68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年
葉凌棋說明，在國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給四大變數影響下，預期2026年房市回歸理性供需，市場仍以首購、自住族群為交易主力。（圖片來源／信傳媒資料照）
根據永慶房屋2026年第一季網路會員調查，全台看跌明年第一季房市比例，由上季的50%下滑11個百分點至39%，看跌比重縮小；看漲房價的比例由上季的20%增加至26%，而持平比例也有小幅上升，從上季的30%增加至本季的35%。
永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，儘管目前房市政策尚未放寬，仍受銀行房貸緊縮及央行第七波信用管制影響，交易量無明顯回溫。不過，9/4宣布新青安政策鬆綁後，以及今年下半年電子業出口持續暢旺，消費者對於未來房價下跌的預期比例有所下降，但消費者看跌房價比例仍高於看漲和持平比例。
68%消費者支持第七波選擇性信用管制延續至2026年
消費者認為第七波選擇性信用管制是否有助於抑制房價上漲呢？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示(圖二)，發現53%消費者認為有幫助，25%消費者認為沒幫助，顯示超過半數的消費者認為能有效抑制房價上漲。至於第七波選擇性信用管制，是否有助於打擊投機炒作呢？陳賜傑表示，根據調查結果顯示(圖三)，有59%消費者認為有幫助，22%消費者認為沒幫助，顯示政策獲得多數民意支持。
消費者是否支持第七波選擇性信用管制延續至2026年(圖四)呢？陳賜傑指出，根據調查結果顯示，有68%消費者支持第七波選擇性性用管制延續至2026年，顯示消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若該政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族群的購屋負擔將更為加重。陳賜傑補充，整體而言，此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。
哪些新青安優惠條件希望能延續？利息補貼和貸款額度是首選
消費者是否支持政府將以不同現行方案續辦新青安貸款呢？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示，有73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消費者不支持，顯示消費者對於政府支持首購的政策持正面看待。
至於消費者希望哪些現行新青安貸款條件能延續(圖六)呢？陳賜傑補充，據調查結果顯示，75%消費者希望利息補貼2碼能延續，也有69%消費者希望延續現行貸款額度方案(額度8成、上限1000萬元)，顯示大多數消費者都期待新青安2.0能延續現行的利息補貼和貸款額度方案，比例高於還款年限和寬限期。
近七成消費者認為信用管制和房貸緊縮持續是明年房市關鍵
那麼，消費者如何看待2026年房市的價量表現呢？陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，發現68%消費者認為明年的房市交易量會與今年差不多，可能僅小幅震盪在正負5%內，至於房價部分，則有80%消費者認為明年房價可能呈盤整或小幅下跌(圖八)，下跌幅度約在5%以內，顯示消費者對於明年的交易市況仍持保守看待，認為會延續今年的市況。
本次調查也針對影響2026年房市走向的因素詢問消費者的看法，根據本次調查結果顯示，陳賜傑說明，68%消費者認為影響2026年房市的最關鍵因素是第七波選擇性信用管制持續，其次是房貸緊縮也是重要變數，占比也高達65%。陳賜傑補充，由於第七波選擇性信用管制與房貸緊縮是直接影響購屋民眾「能不能買」的最根本原因，不僅可能使貸款成數降低、審核趨嚴，銀行額度控管也讓撥款不確定性升高。不過，12/18央行理監事會表示，房貸緊縮有持續緩解的可能，有望使核貸時間縮短，加速購屋流程。
2025Q4七都房價呈現盤整態勢！七都房價季增率介於-0.8%至0.8%之間
永慶房產集團研展中心總監郭翰分析：根據「政大永慶即時房價指數」顯示(圖九)，2025Q3房市買氣降溫，屋主願意降價促成交，促動七都房價跌幅擴大。不過，2025Q4受到新青安鬆綁及電子業出口暢旺，市場以自住、首購需求撐盤，房價呈現盤整態勢，七都房價指數季增均在正負1%內。
進一步觀察七都房價指數與第七波選擇性信用管制前(圖十)相比，雙北市下跌約5%左右，跌幅較輕，桃園、新竹縣市跌幅在6%至7%之間，台中以南三大都會區下跌8%至9%左右。
預售交易低迷！未來3年估有8-10萬戶建商待售餘屋
永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據內政部統計，2023-2025年新屋開工約有38萬戶左右，以開工後3年完工估算，預估2026-2028年將出現約32至36萬戶新屋完工潮。
2025Q4政大永慶即時房價指數。（圖片來源／永慶房屋提供）
此外，葉凌棋指出，觀察近二年預售屋交易表現，自去年7、8月房貸緊縮以及9月央行第七波選擇性信用管制影響，買盤快速降溫，今年預售屋交易量自4月以來已連續7個月低於4,000件，交易低迷。不過，反觀近幾年來建照、新屋開工還是維持高檔，高開工量加上預售銷售不振，市場新案去化速度慢，未來新建餘屋可能逐步累積。初步估算，未來3年估有8至10萬戶建商待售餘屋量，市場供給增。
影響2026年房市四大變數！ 國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係、市場供給
葉凌棋指出，2026年面臨全球AI產業走向、關稅協議後續發展仍未明朗，將是左右國內房市的重要因素。而兩岸關係也是影響房市的一大變數，美中關係的走向以及兩岸關係發展也將將牽動台海情勢。
至於國內的變數則有房市政策與市場供給。在央行決議房貸控管回歸銀行自主性管理後，銀行房貸緊縮可能有緩解跡象，但第七波選擇性信用管制續行，以及政府是否推出新房市政策，都將持續影響2026年房市交易表現。另一方面，未來3年將有大量新屋完工潮，以及建商待售餘屋將釋出，大量市場供給湧現。因此，國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給將是影響2026年房市四大變數。
2026年房市呈「價緩跌、量盤整」格局！全年交易量估25.1至26.4萬棟
葉凌棋說明，在國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給四大變數影響下，預期2026年房市回歸理性供需，市場仍以首購、自住族群為交易主力，因此，整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局，但「區域分化」現象明顯。全年交易量估25.1至26.4萬棟左右，較2025年減少3%至增長2%之間。
至於房價部分，在第七波選擇性信用管制持續下，民眾持續看跌房價，且相較於一年前，房價已有下跌走勢，展望2026年，剛需強勁的區域房價跌幅預估在3%至5%左右，市場供給量大的區域，房價則有5%至7%的跌價空間。
更多信傳媒報導
民眾黨徵召柯文哲錄影加油 張啓楷盼藍白農曆年前完成整合 賴香伶接苗栗縣副縣長
上櫃承銷王》台新證7家居冠 永豐金6件居次 中信、凱基緊追在後
台灣有線寬頻產業協會理事長 廖紫岑交接給王鴻紳
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 101
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 50
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 104
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 58
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 142
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆大量解僱
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 43
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 58
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 74
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 37
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 202
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 399
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 59
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 10
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 74
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 91
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 12