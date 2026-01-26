永慶房屋業務新人首年保障收入72萬月排休10天 AI時代搶占人才
【地產中心／綜合報導】各行各業近年普遍面臨缺工挑戰，服務業尤以住宿餐飲業職缺率居高不下，低薪問題成為留才最大關鍵。房仲第一品牌永慶房屋長期深耕薪資制度與員工福利，推出業務新人首年保障72萬元及「幸福成家基金」等制度，並結合AI科技提升工作效率，成功打造兼顧收入、發展與永續經營的人才環境。
根據勞動部「職位空缺概況調查」顯示，2025年9月底工業及服務業職缺數達25.9萬個，其中製造業以8.3萬個職缺、占比32.2%居冠；職缺率最高的則為住宿及餐飲業。企業平均需花費約三個月才能補足人力，服務業長期面臨高職缺率問題，住宿餐飲業更陷入「人來了卻留不住」的困境，低薪與福利不足被視為關鍵因素之一。
在缺工成為常態的情況下，企業能否透過完善的薪資制度與福利保障吸引並留住人才，已成為邁向永續經營的重要關鍵。永慶房屋長期深耕薪資福利與人才培育制度，持續走在業界前端，並積極推動展店布局，目標於雙北市邁向350店，並確定將於2026年第一季在新北市土城區及新莊區各新展一家門市。
為搶占人才先機，永慶房屋推出「永慶薪自由」徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，首年保障收入達72萬元，並享有「每人每年最高250萬元幸福成家基金」等福利。日前，永慶房屋更發出近1.8億元的幸福成家基金，犒賞近700位經紀人員，展現對員工的高度重視與實質回饋。
永慶房屋人資部協理塗振宏表示，自創立以來，公司始終秉持董事長孫慶餘「先誠實再成交」的理念，堅持不炒房、不與投機客合作，即使面對多變的市場環境，仍能穩健前行、維持亮眼表現。此次升級業務新人保障制度，提供前12個月每月6萬元收入保障，期望讓求職者在初入職場或轉職階段能安心學習、減輕經濟壓力，從基礎扎根，逐步邁向收入無上限的職涯發展。
除穩定收入與業績獎金外，永慶房屋亦推出獨有的「幸福成家基金」福利制度，業務人員每人每年最高可爭取250萬元額外獎勵，且不受年資與職級限制，即便是業務新人，也有機會挑戰百萬獎金，協助員工逐步實現成家與人生規劃目標。加入永慶房屋三年半的鄭琪欣，已累積超過180萬元幸福成家基金。她分享，自己從餐飲業跨領域投入房仲產業，雖然零房地產經驗，但公司提供完整教育訓練與團隊合作的工作模式，讓業務人員不必單打獨鬥，而是在制度與團隊支持下共同服務客戶，也讓她在轉職第一年即達成百萬年薪。她也指出，永慶內部有許多來自各行各業的轉職者，甚至不乏原本的店長或管理職，皆成功突破原有收入天花板。
憑藉完善的人資福利制度與優質工作環境，永慶房屋已連續8年榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主」獎，展現其長期落實「員工優先」策略的成果。在科技應用方面，永慶房屋也積極投入AI智能科技，提升消費者找房體驗與業務人員工作效率。透過「永慶AI特助」結合生成式AI技術，消費者可用自然語言方式進行房屋搜尋與篩選，快速聚焦符合需求的物件，大幅減少業務人員無效帶看時間，加速成交決策流程。
經紀人員王韻安分享，AI系統可依據客戶需求進行大數據分析，事前篩選合適物件，不僅節省時間，也提高服務精準度；同時，系統還能提供工作順序建議，協助業務梳理服務重點、減少重複性的行政作業，讓業務能更專注於提供精緻且客製化的服務，形成消費者與業務雙贏的良性循環。
