永慶房屋邁向350店 搶攻重劃區、土城再開新門市

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

11月初宣布提前布局、設下雙北市展店目標邁向350店的永慶房屋，不到2個月即加速落實規劃，正式宣布將於雙北市重劃區與重要交通樞紐展店，並確定於2026年第一季在新北市土城區新展1店，成為土城第11家門市，穩居土城區店數最多的房仲品牌。為擴大誠實服務量能，永慶房屋日前同步推出「永慶薪自由」招募方案，提供業務新人前12個月每月6萬元的收入保障，搭配永慶房屋獨有的AI科技平台與「月休最高10天」制度，並開放先面試、年後再報到，吸引不少有意轉職、挑戰高收入的求職者關注。

永慶房屋總經理吳良治表示，土城區具備土城工業區與科技產業就業人口，基本買盤穩定，除捷運板南線外，未來萬大線通車後將進一步強化交通機能；相較中和、新莊等新北第一圈行政區，土城房價具備競爭力，首購與自住族群接受度高，交易量亦呈現逐年增長趨勢，看好區域長期發展潛力，因此決定在土城新展1店，深化服務密度。

面對第七波信用管制使整體房市交易量降溫，吳良治分析，永慶房屋展店策略聚焦重劃區與重要交通樞紐。重劃區可承接台北市外溢買盤，在政策抑制投資、市場回歸自住需求的環境下，購屋需求相對穩定、發展續航力強；而交通樞紐生活機能成熟、剛性需求穩定，皆是永慶房屋持續布局的關鍵區域。

除穩健推動展店布局外，永慶房屋也同步加大招募力道，持續加碼薪獎與福利制度，打造「錢多、假多、福利多」的幸福職場。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，「永慶薪自由」方案提供業務新人首年72萬元收入保障，讓新人在無經濟壓力下專心學習房產專業與服務流程，為長期職涯打下穩固基礎。

在獎勵制度上，永慶房屋設有「幸福成家基金」，依個人表現每人每年最高可爭取250萬元，打破年資與職級限制，即使是第一年的業務新人，只要表現優異也具備領取資格，鼓勵同仁憑實力爭取回饋，展現永慶房屋對多元人才價值的重視。

永慶房屋亦提供「月休最高10天」制度，在原有每月7天例休日之外，績效達標即可再獲最多3天有薪福利假，全年最高36天，特休另計。塗振宏指出，透過具獎勵性的休假制度，讓同仁在拚業績之餘，也能兼顧身心健康與家庭生活。根據永慶房屋內部統計，自4月至11月平均超過5成經紀人成功取得有薪福利假，整體工時亦持續下降。

在多元與共融職場方面，永慶房屋採行「專長分工」制度，依同仁在客戶服務、區域熟悉度等不同強項進行團隊合作，只要在服務流程中有所貢獻，即可獲得業績與獎金。永慶房屋並透過自主研發的「AI智能教練」作業系統，依個人特質提供每日工作與服務建議，協助同仁精準做對事。今年11月舉辦的「永者饗宴」獎勵旅遊，也跳脫單一業績導向，從團隊合作、社區服務與專業能力等多面向評選，讓不同特質的努力都能被看見。

