永慶房屋雙北直營店擴大徵才邁向350店 業務新人首年保障收入72萬
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導
多次在市場低谷中展現實力，永慶房產集團宣布啟動大展店計畫，設下3年全台達成2500店的新里程碑。旗下直營品牌永慶房屋，目前穩居雙北店數最多的房仲品牌，更設定雙北展店目標邁向350店，前瞻布局迎接下波房市成長機會。為搶得人才先機，永慶房屋今（31）日推出業界首創的「永慶薪自由」招募方案，提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，作為安心轉職的起點，更開啟挑戰收入無上限、邁向財富自由的職涯航道。
永慶房產集團表示，獨有的AI科技平台與月休最高10天人性化制度，期待為新人打造兼具高收入、工作高效率與高生活品質的幸福職場，做新人的最強後盾，吸引菁英加入，一同擴大市場版圖，掌握未來成長契機。近年房市交易量萎縮，不少同業陸續關店或縮減規模。反觀永慶房屋逆勢維持穩健成交量。根據日前媒體彙整各家房仲成交量的報導，今年1至9月多家同業月成交量持續年減逾兩成，但永慶房屋自9月起不僅止跌回升，更連續兩個月成交量較上月與去年同期成長，展現卓越市場競爭力。
永慶房屋總經理吳良治表示，歷史多次證明永慶房屋是低谷中不斷突破的贏家，選擇此時擴張，目標雙北市邁向350店，以更貼近社區、更快速回應客戶需求為核心，加速招募人才、提升服務能量。為吸引好人才，推出永慶薪自由方案，2025年11月1日以後報到的業務新人，享有前12個月每月6萬元收入保障。希望月收入6萬可以讓新人放心轉職，在永慶的協助下安心學習，進而挑戰收入無上限的財富自由人生。
永慶房屋能逆勢獨秀持續加碼，讓員工假更多、保障更強，吳良治理指出，關鍵在於前瞻性的AI科技工具及堅實的團隊合作文化，成功協助經紀人員依然保持高效率成交、高收入表現與高生活品質，讓每分努力都更具價值與成就感。近年永慶房屋自行研發AI智能教練系統，就算沒有經驗也不用擔心。業務新人不僅有專屬師父一對一帶領，還有科技工具幫忙，減少摸索，將時間專注客戶服務，提供有溫度具專業的服務。
吳良治說明，透過永慶AI智能教練，有機會快速提升經紀人員2年的專業能力，提高成交機會，同步降低工時，達成真正的高效率工作，實現工作與生活平衡。根據永慶內部統計，今年9月就有約3成的經紀人員，業績較去年同期成長3成。此外，團隊合作是實現高績效、高休假另一關鍵競爭力。永慶房屋強調團隊合作、績效共享的團隊服務制度，只要在服務流程中有貢獻，就能獲得業績與獎金，讓每一位業務同仁都能安心合作、一起成就客戶的委託。
永慶房屋表示，以前瞻視野提前佈局，啟動擴大展店與積極招募人才的計畫，推出永慶薪自由招募方案，業務新人保障前12個月每月6萬元的高收入，結合AI創新科技、團隊合作與完善的福利，打造兼具高效率、高收入與高生活品質的幸福職場環境。此舉不僅展現對員工的高度重視，更是對產業永續發展的責任與承擔。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
第七波信用管制滿一年 永慶房產集團：中南部包辦量縮最少前六名
屋齡新、交通便、價格實惠 板橋區皇冠、巨蛋東京花園廣場、英倫公園成熱搜焦點
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪
旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...聯合新聞網 ・ 1 天前
當工作只剩求生存，該如何找回熱情？過來人揭「8招」找回生活平衡
工作占了人生大部分的時間，如何在步調飛快的環境中生存，並且成長呢？在Google擁有20多年經驗的資深主管亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）於《科技女的職場修練與冒險》一書中，融合來自多位科技女子訪談，以最全面的觀點，帶領讀者窺探科技業的職場實況，並分享女性如何在科技圈成功找到歸屬感，建立自己的事業。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫
王子邱勝翊、粿粿近期陷入婚外情風波，由於范姜彥豐在影片中指出，妻子是因為美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 7 小時前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
MLB》找到封鎖大谷翔平打擊的策略 藍鳥教頭：變換球速、球種與進壘角度
多倫多藍鳥隊在世界大賽第4戰及第5戰讓洛杉磯道奇隊大谷翔平7打數沒有安打，藍鳥隊總教練John Schneider談到大谷翔平的「封鎖策略」，揭露了球隊能成功壓制他的原因。TSNA ・ 6 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場EBC東森新聞 ・ 4 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前