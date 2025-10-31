永慶房屋雙北直營店擴大徵才邁向350店 業務新人首年保障收入72萬

cnews207251031a05

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

多次在市場低谷中展現實力，永慶房產集團宣布啟動大展店計畫，設下3年全台達成2500店的新里程碑。旗下直營品牌永慶房屋，目前穩居雙北店數最多的房仲品牌，更設定雙北展店目標邁向350店，前瞻布局迎接下波房市成長機會。為搶得人才先機，永慶房屋今（31）日推出業界首創的「永慶薪自由」招募方案，提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，作為安心轉職的起點，更開啟挑戰收入無上限、邁向財富自由的職涯航道。

廣告 廣告

永慶房產集團表示，獨有的AI科技平台與月休最高10天人性化制度，期待為新人打造兼具高收入、工作高效率與高生活品質的幸福職場，做新人的最強後盾，吸引菁英加入，一同擴大市場版圖，掌握未來成長契機。近年房市交易量萎縮，不少同業陸續關店或縮減規模。反觀永慶房屋逆勢維持穩健成交量。根據日前媒體彙整各家房仲成交量的報導，今年1至9月多家同業月成交量持續年減逾兩成，但永慶房屋自9月起不僅止跌回升，更連續兩個月成交量較上月與去年同期成長，展現卓越市場競爭力。

永慶房屋總經理吳良治表示，歷史多次證明永慶房屋是低谷中不斷突破的贏家，選擇此時擴張，目標雙北市邁向350店，以更貼近社區、更快速回應客戶需求為核心，加速招募人才、提升服務能量。為吸引好人才，推出永慶薪自由方案，2025年11月1日以後報到的業務新人，享有前12個月每月6萬元收入保障。希望月收入6萬可以讓新人放心轉職，在永慶的協助下安心學習，進而挑戰收入無上限的財富自由人生。

cnews207251031a06

永慶房屋能逆勢獨秀持續加碼，讓員工假更多、保障更強，吳良治理指出，關鍵在於前瞻性的AI科技工具及堅實的團隊合作文化，成功協助經紀人員依然保持高效率成交、高收入表現與高生活品質，讓每分努力都更具價值與成就感。近年永慶房屋自行研發AI智能教練系統，就算沒有經驗也不用擔心。業務新人不僅有專屬師父一對一帶領，還有科技工具幫忙，減少摸索，將時間專注客戶服務，提供有溫度具專業的服務。

吳良治說明，透過永慶AI智能教練，有機會快速提升經紀人員2年的專業能力，提高成交機會，同步降低工時，達成真正的高效率工作，實現工作與生活平衡。根據永慶內部統計，今年9月就有約3成的經紀人員，業績較去年同期成長3成。此外，團隊合作是實現高績效、高休假另一關鍵競爭力。永慶房屋強調團隊合作、績效共享的團隊服務制度，只要在服務流程中有貢獻，就能獲得業績與獎金，讓每一位業務同仁都能安心合作、一起成就客戶的委託。

永慶房屋表示，以前瞻視野提前佈局，啟動擴大展店與積極招募人才的計畫，推出永慶薪自由招募方案，業務新人保障前12個月每月6萬元的高收入，結合AI創新科技、團隊合作與完善的福利，打造兼具高效率、高收入與高生活品質的幸福職場環境。此舉不僅展現對員工的高度重視，更是對產業永續發展的責任與承擔。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

第七波信用管制滿一年 永慶房產集團：中南部包辦量縮最少前六名

屋齡新、交通便、價格實惠 板橋區皇冠、巨蛋東京花園廣場、英倫公園成熱搜焦點

【文章轉載請註明出處】