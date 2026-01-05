永慶房屋「買屋力找房」服務 助民眾把時間留給對的房子

cnews124260105a03

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

多數民眾購屋時需仰賴房貸才能順利成家，因此依照自備款與貸款條件來判斷可負擔的房價區間，成為購屋時不可或缺的一環。為滿足消費者的需求，永慶房屋推出「買屋力找房」服務，協助民眾根據自身財務能力，快速篩選出符合自身預算的理想好宅。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，預算是購屋時最重要的一環。然而對於許多消費者而言，計算出符合自己財務負擔能力的房屋總價帶往往相當不便。許多情況下，往往是消費者找了一輪、再經過計算之後，才發現納入購屋選項的房屋自己不見得能夠負擔的起。

廣告 廣告

為了方便消費者能夠根據自身財務負擔能力，快速篩選出符合預算的好宅，永慶房屋在永慶房仲網推出的「買屋力找房」功能。點選「買屋力找房」功能後，只要選擇找房的地區，並輸入自備款金額、每月能夠負擔房貸的額度、貸款年限、當前房貸利率等房貸負擔條件，永慶的科技工具就會根據消費者的財務負擔能力，自動計算出適合的參考總價，同時提供符合總價帶和區域條件的房屋給消費者參考，大大提升消費者的找屋效率。

cnews124260105a04

面對精打細算的消費者，永慶房仲網也規劃出「降價專區」，羅列了許多降價出售中的物件，幫助消費者找到物超所值的好物件。除了「降價專區」之外，還有「新上架」專區，讓消費者不錯過最新出售的物件，讓購屋旅程搶得先機。

陳賜傑也補充，在找房的過程中，消費者若是對房屋有興趣，除了直接致電經紀人員之外，還可以點選物件頁面上的「線上問」功能，直接線上洽詢永慶房屋經紀人員關於房屋細節，甚至直接安排帶看。也可以請經紀人員推薦更多類似物件，加速找到自己的理想居所。

陳賜傑指出，為了幫助消費者享有更高效便捷的找屋體驗，永慶房屋自行培育超過300人規模的數位與資訊團隊，不斷從消費者的痛點出發，開發直覺好用的房產科技。未來也將持續傾聽消費者的需求，持續優化科技服務，帶給消費者優質的購屋體驗。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

主動推廣「地籍異動即時通」 永慶房產集團防詐公益講座全台舉辦近9百場

陳雅婷回鍋房仲選擇永慶不動產 今年業績直逼千萬

【文章轉載請註明出處】