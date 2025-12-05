永慶房屋：2025Q3科學園區房價再下修！ 台南園區季跌4.7％最深

2025年第三季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。數據顯示，在銀行房貸緊縮與信用管制持續影響下，科學園區房市買氣疲弱。（圖片來源／義隆電子）

2025年第三季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。數據顯示，在銀行房貸緊縮與信用管制持續影響下，科學園區房市買氣疲弱，整體指數再度走跌。其中，台南園區季跌4.7%最多，新竹園區下跌2.9%居次；台中和高雄園區跌幅收斂，分別小幅下修0.8%和0.6%。此外，與去年同期相比，各園區房價均下滑，年跌幅落在7%至9%之間，反映市場熱度放緩後，價格回到理性調整階段。

園區宅降溫！台南園區季跌4.7% 年跌9%最深

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區雖具長期就業需求優勢，但部分區域建設、產能與就業人口尚未完全到位，而銀行房貸緊縮、第七波信用管制續行的狀況下，市場買氣降溫，加上過去幾年房價已提前反映市場預期，高房價與市況反轉，讓購屋族心態更趨保守，房市回歸理性看待，房價也呈現修正態勢。

觀察各大園區房價指數表現，台南園區2025年Q3下跌4.7%，延續前兩季走跌，是本季修正最明顯的區域；若與去年同期相比，年跌幅達9%，也是各園區中最大。郭翰分析，台南近年因科技廠投資帶動房價快速攀升，但當地薪資跟不上房價漲幅，購屋負擔加重；再加上新建案供給量大，及投資客前期進場物件回流市場，推升待售量，削弱房價支撐力道。同時，由於交通與生活機能尚未成熟，自住族群趨於保守，使此區房價跌勢延續並擴大。

新竹園區連二季跌幅逾2% 台中、高雄園區跌幅收斂

新竹園區2025年Q3下跌2.9%，跌幅較上季略為擴大。郭翰指出，新竹以高薪科技族群為市場主力，房市支撐力道強，但過去幾年房價飆漲，加上銀行房貸緊縮和信用管制等政策影響，使得市場需求萎縮，買氣降溫，房價也連續兩季跌幅超過2%。

至於台中與高雄園區則呈現跌幅收斂的狀況。其中，台中園區近四季跌幅逐季縮小，2025年Q3僅小跌0.8%。郭翰說明，中科周邊生活機能逐漸完備，加上多元住宅產品型態，自住需求較為穩定，房價修正壓力相對較小。而高雄園區本季跌幅0.6%，較上季大幅縮小，是修正最少的園區。郭翰指出，高雄園區雖於 2025Q1一度反彈，但市場熱度未能延續。加上區域供給量大，加上交通與建設利多仍需時間才能兌現，房價波動相對明顯，但經過前期較大幅度的價格震盪後，買賣雙方對於價格認知已逐步取得共識，跌幅呈現收斂走勢。

整體來看，受到央行第七波選擇性信用管制影響，四個主要的科學園區房價指數逐季下跌，比較2024Q3和2025Q3數據，年跌幅在7%-9%之間。顯示央行政策有效讓房價下跌，市場回歸基本面，投資需求減弱，自住買盤更為謹慎，市場進入量縮、價格修正的整理期，後續仍需觀察政策動向及供需消化情況。

(原始連結)





