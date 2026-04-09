永慶房屋「i特助」結合AI與專業經紀人員 重塑購屋效率與服務模式

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隨著AI快速普及，傳統不動產仲介服務正迎來智慧化轉型。永慶房屋近期推出的「i特助」AI科技工具，結合LINE即時推播、龐大物件資料庫與經紀人員專業判斷，將找房過程自動化、精準化，大幅縮短購屋決策時間，讓買房不再像「大海撈針」。

永慶房屋新莊副都心直營店經紀人員陳威禎表示，「i特助」可針對買方需求設定預算、坪數及區域等條件，系統自動篩選並推播符合物件，經紀人則提供專業分析與帶看建議。他近期協助兩組不同需求的買方成功購屋，充分展示AI與專業服務結合的實際效益。

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第一組買方原先鎖定市區大坪數住宅，但始終未找到理想物件。在陳威禎建議下，買方將搜尋範圍擴展至新莊副都心，並使用「i特助」調整搜尋條件。系統立即推播多筆符合需求的物件，買方在短時間內完成帶看與比較，順利完成購屋規劃。

第二組買方來自AI相關產業，對科技工具接受度高，透過「i特助買屋服務群組」系統自動推薦物件。買方表示，與傳統仲介相比，「i特助」省去手動搜尋與逐一比對的時間，找房效率大幅提升。經過線上篩選與現場帶看後，僅看約5間物件即完成購屋。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，「i特助」核心在於將永慶多年累積的市場經驗與龐大物件資料庫交由AI即時分析，並由經紀人員提供專業判斷，無論篩選精準度或搜尋彈性皆大幅優化，讓購屋決策更順暢、服務體驗更貼近需求。

永慶房屋投入超過300人的數位與資訊團隊，將AI科技與第一線經紀人專業結合，打造完整服務系統，讓銷售進度、買方回饋與市場資訊更加透明。未來，永慶將持續以科技創新為基礎，讓買方找房與賣方賣屋過程更簡單、精準與高效，推動不動產仲介服務全面智慧化。

「i特助」功能多樣，消費者能在LINE群組中查詢物件、社區追蹤、預約看屋，快速又便利。（永慶房產集團提供）

「i特助」i特助協助購售屋功能。（永慶房產集團提供）

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