永慶房產宜蘭經管會x羅東高商 支持創世「送禮到家」助植物人溫暖過好年

▲永慶房產集團宜蘭四品牌經管會會長張志豪提前送上年節祝福與關懷給創世羅東院院民吳先生及家屬。

【記者 林明益／宜蘭 報導】創世基金會第36屆「寒士吃飽30 送禮到家」活動倒數，目前經費僅達5成，永慶房產集團宜蘭四品牌經管會攜手國立羅東高級商業職業學校，今(30日)上午在羅東高商舉辦媒體說明會。羅東高商餐飲管理科學生現場烹調年菜，永慶張志豪會長代表與創世羅東院院民吳先生及其母親圍爐，並獻上年節祝福；重現如同「辦桌」般的溫馨年節畫面，象徵社會各界攜手共同守護弱勢家庭的力量，也邀請社會各界一同關懷弱勢，讓年節溫暖送進家門。

▲院民吳先生的母親細心餵食佛跳牆，讓孩子淺嚐年節滋味，畫面溫馨動人。

永慶行銷吳齊鉎主委因肯定創世服務，向經管會提案支持本屆寒士吃飽30送禮到家活動，由經管會張志豪會長率領56家品牌店長捐助活動經費，並於現場陪伴院民與家屬一同用餐，透過「一起坐下來吃一頓飯」的過程，傳遞如家人般的溫暖關懷。羅東高商李輝誌校長表示，學校推動「存好心、說好話、做好事」的三好燈塔校園理念，鼓勵學生以專業回饋社會，此次活動由全國技藝競賽中餐烹飪職種第二名的曾歆恩同學，現場將年菜加工烹調並精緻擺盤，把簡單料理轉化為充滿年節儀式感的桌菜，並由餐飲服務職種優勝的游政恩同學進行上菜秀，展現技職教育成果，也為弱勢家庭準備一份暖胃又暖心的年節祝福。

▲羅東高商餐飲服務職種優勝的游政恩同學進行上菜秀。

創世基金會表示，「寒士吃飽30 送禮到家」活動已持續推動36年，感謝永慶不動產四品牌經管會捐助年禮經費，並與學校共同投入地方關懷，讓企業ESG精神落實於社會第一線，盼凝聚更多社會力量，讓愛在寒冬中持續傳遞、不間斷。植物人照護服務365天一日不間斷，盼您伸出援手為愛加溫，一人一力、點滴支持，讓關懷永不止息。愛心專線：（03）9533-468分機32尾牙小組。（照片記者林明益翻攝）