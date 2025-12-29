永慶房產集團豪辦8場尾牙 超強藝人輪番演出 爽抽汽車、現金大紅包 5

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

歲末年終尾牙季熱鬧登場，永慶房產集團為感謝同仁一年來的辛勞付出，旗下五大房仲品牌─永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，今（29）日率先公布全台8場聯合尾牙的豪華藝人卡司、抽獎獎項與總金額。此次尾牙活動預計席開近3,200桌，廣邀員工與眷屬同歡，首場將於高雄登場，一路歡慶至2月13日，展現「房仲第一品牌」對團隊的高度重視與感謝。

面對2025年台灣房市交易量縮的挑戰，永慶房產集團深知第一線同仁堅守崗位、持續提供誠實服務的努力與貢獻，因此即便市場尚未全面回溫，仍大手筆籌辦全台8場聯合尾牙，規模不減反增。今年總桌數與參與人數雙雙刷新紀錄，預計吸引近3.2萬人參與，堪稱台灣房仲業史上規模最大的聯合尾牙盛會。

值得關注的是，屢次在市場低潮中拉開競爭差距的永慶房產集團，已同步啟動大展店計畫，設定3年內全台達成2,500店的里程碑；其中，雙北店數最多的直營品牌永慶房屋，更以邁向350店為目標，積極布局下一波房市成長動能，展現長期深耕市場的信心與企圖。

全台8場尾牙率先登場的是2月3日於高雄國際展覽館舉辦的加盟四品牌聯合尾牙，席開630桌，超過6,300人共襄盛舉，是南台灣房仲業唯一突破6,000人規模的大型尾牙活動。現場不僅邀請玖壹壹、徐懷鈺、陳芳語輪番開唱，更準備近300萬元摸彩獎項，讓現場氣氛嗨到最高點。

緊接著，2月10日於台中國際會展中心登場的中區加盟四品牌聯合尾牙，同樣席開近700桌、吸引近7,000人參與，是中台灣房仲業規模最大的尾牙盛會。活動採用四面中央舞台設計，打造媲美大型演唱會的視覺震撼效果，並安排神秘嘉賓獻唱，為現場增添滿滿驚喜。

此外，宜蘭、花蓮、台南與屏東等地舉辦的加盟四品牌聯合尾牙，合計席開超過325桌，也成為各地房仲業年度盛事。活動同樣邀請多組知名藝人演出，並準備汽車、現金紅包等熱門獎項，讓員工們摩拳擦掌、期待成為幸運得主。

最終壓軸的2場尾牙將於台北市南港展覽館盛大舉行。2月12日登場的北桃竹苗聯合尾牙，被視為「台灣房仲加盟品牌最大場尾牙」，預計超過9,200人齊聚一堂，並邀請八三夭、丁噹、陳勢安等重量級卡司接力演出，星光熠熠、盛況可期。

而2月13日舉辦的永慶房產集團尾牙，預計席開600桌，盛情款待員工與眷屬。現場將抽出總價值上看千萬元的各式獎品，最大獎更將送出一輛汽車，並由員工票選出的多組大咖藝人接力演出，為永慶同仁帶來最難忘、最有溫度的年度尾牙饗宴。

【文章轉載請註明出處】