永慶房產集團防詐公益講座全台舉辦近9百場、5萬人響應

永慶「預防房產詐騙公益講座」全台舉辦近9百場，主動推廣「地籍異動即時通」，協力民眾顧好房產安全。圖/永慶房產集團提供





永慶房產集團從2024年起，以「誠實房仲，全面反詐」為號召，攜手內政部地政司、政大不動產研究中心及各縣市政府警察局、地政局，在全台推動反詐公益宣講，長期累積社會的房產安全意識，讓一般人也能快速理解房產詐騙的風險，以及知道如何預防。永慶發揮社會的正向影響力，到2025年底成功舉辦近900場「預防房產詐騙公益講座」，吸引近5萬人報名熱烈響應！

永慶用實際案例拆解常見房產詐騙手法，走進社區、鄰里宣導防詐重要觀念，讓資訊取得比較弱勢的長輩，也能快速獲得第一手防詐知識！永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，永慶房屋攜手雙北市各地里長，舉辦「預防房產詐騙公益講座」，向里民宣導正確防詐觀念，部分場次更邀請雙北市警察局、地政局等單位帶來第一手防詐知識，感謝里長與各單位一起推動防詐。

廣告 廣告

北台灣房產交易更頻繁 中古屋買賣要有保障

集團旗下的永慶加盟四品牌，也將從雙北市直營區啟動的防詐公益宣講，推動到全台16縣市舉辦。永慶不動產暨永義房屋北區經管會長潘彥竹表示，在北部的場次中，有不少參與講座的民眾，都有購售屋需求、或有房產出租的情形。因為看見這樣的需求，所以在新北、基隆、甚至是宜蘭與花蓮，一共舉辦超過60場防詐講座，尤其在產權保護、安全買賣部分，常常是全場提問焦點。

潘彥竹提醒，想要安全的買賣中古屋，務必要委託有信譽、誠實的仲介公司，也可以到內政部「不動產服務業資訊系統」查詢，服務的仲介是否為合法合格的營業人員，如果是經由永慶不動產、有巢氏房屋、永義房屋與台慶不動產委託成交，通常還會有對消費者保障較高的「價金履約保證」、特約代書或較充分的產權調查，提高房產交易的安全性。

永慶加盟四品牌在新北、基隆、宜蘭與花蓮，共舉辦超過60場防詐講座。圖/永慶房產集團提供

永慶推動公益不分區 推廣「地籍異動即時通」

多年深耕台中市服務的有巢氏房屋中區經管會區長吳大慶也說，集團推廣公益不分城市與地方，讓各地都有機會舉辦「預防房產詐騙公益講座」，再聯手台中地政局、大甲警察大隊把反詐能量擴大，把防詐的重要觀念傳播出去，因此場場講座的報名人數都爆滿、不斷加開，非常有意義。

永慶房產集團也協助內政部地政司推廣「地籍異動即時通」，吳大慶表示，很多人原本以為詐騙離自己很遠，直到聽到實際案例才發現，有那麼多手法可以把房子騙過戶與法拍，講座之後馬上來問要怎麼辦，「最重要的就是要辦地籍異動即時通，它可以在你的房子要被過戶、或是要被拿去抵押貸款之前，通知屋主，讓屋主有機會應變。」除了通知本人，也能設定要通知親屬，因此小孩也能幫爸爸媽媽，或家裡的長輩來把關。

有巢氏房屋中區經管會區長吳大慶協助舉辦之防詐講座場場爆滿、不斷加開。圖/永慶房產集團提供

南區舉辦近百場 說明「價金履保」讓買賣更安全

南部場次如台南、高雄、屏東等，也舉辦了近百場、逾8千人參加防詐公益講座。永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德分享，因為買賣房子是影響人生的大事，是很多民眾關心的議題，在地方的消息傳開以後，「收到很多的邀請，希望我們到里民活動中心、社區的住民大會去舉辦房產防詐講座，參加過的民眾都認為資訊很有用，很值得分享跟推薦。」

「防詐的議題跟人的生活很緊密，所以要走入人群，才能把力量傳出去。」鄭曜德說，講座上如果正在買賣房子的民眾，也會提出自己的問題，像是「價金履約保證」就有很多人關心，因為它能在交易過程中，保護買方的錢、屋主的房屋產權，保障房子真的過戶了，屋主才拿到錢，屋主也可以保障收得到款項，房產買賣更安全。

永慶房產防詐公益講座南部場次共舉辦近百場、逾8千人參加。圖/永慶房產集團提供

目前永慶「預防房產詐騙公益講座」已在全台舉辦近900場次，走進社區、鄰里宣導防詐重要觀念，協助民眾在買房、持有房產的每個階段，都能更安心守護自己與家人的財產安全。近5萬民眾的積極參與，顯示民眾對房產防詐知識普及的需求，以及永慶發揮社會企業責任、推廣反詐的意義與成效。



更多新聞推薦

● 115年首宗釋憲案宣判出爐 民眾黨：5人判決均違憲違法而無效