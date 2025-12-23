永慶房產集團2025年新展近130店 11店業績破億143人破千萬

【地產中心／台北報導】面對台灣2025年全台房市交易量可能達到26萬棟保護戰的挑戰，永慶房產集團持續展現堅強實力，強調誠實服務，建立穩健的加盟環境，並不斷投資於AI創新科技。今年新的展店數目已接近130間，全台服務規模擴展到1,950家店與約3萬名員工，連續多年蟬聯台灣的「房仲第一品牌」。

在永慶房產集團旗下的四大加盟品牌─永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產，在集團的全力支持下，各方面的投資與支援始終如一，確定了它們作為「最強創業暨發展平台」的地位。12月23日在台北國際會議中心舉行的「菁英會頒獎典禮」聚集了全台表現優異的加盟夥伴，慶祝他們共同的榮譽時刻。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，今年的房市面臨更大的挑戰，但全台加盟夥伴堅持提供誠實服務，贏得了廣大消費者的信任和支持，造就了共計11家店達成業績1億元、143人突破業績1千萬元的佳績，依舊表現亮眼。作為頒獎嘉賓的劉炳耀董事長也祝賀領獎的優秀夥伴，並讚揚他們是精英中的佼佼者，值得獲得赫赫榮耀。

此外，永慶加盟總部作為加盟店的堅強後盾，不僅全力維護聯賣環境，促進了聯賣率超過4成，貢獻了近百億元的業績；同時透過各種課程的舉辦，邀請優秀店東分享領導經驗，經紀人解析成功策略，並與各地經管會合作，強化共同的加盟環境。此外推出超過1,600堂的「i學苑」線上課程，讓夥伴可以隨時隨地精進專業技能，增強市場競爭力。

值得關注的是，近年來永慶房產集團持續加碼投資於一系列AI工具。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，相較於同業房仲品牌，永慶集團憑藉豐沛的資源和對未來的洞察力，不斷進行科技創新！今年集團下的直營品牌已經推出多款AI智能服務，並計畫在2026年將這些AI工具導入加盟四品牌的平台上，包括「AI煥裝」、「AI導覽」與「AI特助」等功能，成為加盟夥伴在市場中的得力助手。

永慶房產集團不僅是房仲加盟市場的領導者，旗下的四大加盟品牌也各具特色，並取得令人矚目的表現！永慶不動產是旗艦級加盟品牌，今年的展店數目接近50間，全台的店數已達650間，牢牢鞏固了「房仲加盟第一品牌」的地位。另一方面，成立僅四年的永義房屋，不僅全台店數迅速擴張至300間，成為近年來增長最快的加盟品牌，更榮獲《工商時報》台灣服務業大評鑑的「連鎖房仲業-銀獎」，顯示其專業服務獲得市場認可。

持續穩定位居台灣房仲加盟品牌前三的有巢氏房屋，全台店數達到500間，凭藉在地經營和社區服務獲得客戶確認為「社區專家第一品牌」。而店數達到400間的台慶不動產，不僅在高雄持續領先，更成功站上台灣房仲加盟品牌前五名，其積極的服務態度一直受到客戶高度評價和推薦。

為了感謝全台夥伴過去一年的辛勞，永慶房產集團預計在2026年2月舉辦8場聯合尾牙，預計將近舉辦3,200桌宴，邀請員工與家屬共襄盛舉。活動中將有知名藝人表演，並準備汽車、現金紅包、電動機車、最新手機等獎項，向同仁展現對於他們的感激之情。

