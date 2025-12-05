永慶著重AI整合量化 推誠實售屋計劃書精準行銷

【地產中心／台北報導】AI來臨，各行各業都在加速升級，房仲也不例外。永慶房屋率先將AI導入服務全流程，將30多年來的產業經驗，透過AI整合與量化，轉換為數據化的市場指引與行動建議，包含升級後的「誠實售屋計劃書」，結合AI市場分析、周邊成交資料蒐集等技術，提供給屋主的資訊更即時、一目了然，銷售期間搭配AI生成的行銷工具，也能讓每次曝光更有策略與成效，幫助屋主能安心售屋，更快走到成交。

永慶成交揭露比實價登錄還快1～2個月

永慶房屋提供的「誠實售屋計劃書」包含了完整的實境登錄行情，清楚標示房子地址附近同類型住宅（例如大樓/華廈）的成交資訊，標示售價是否含有車位或為特殊交易等內容。永慶房屋業管部協理陳賜傑說明，除了政府資料外，經由永慶房屋成交的物件只要完成交屋，也會立即公開，比內政部實價登錄還要快1-2個月，搭配AI強化的資料蒐集與比對機制，能更即時處理大量資訊，讓屋主更快速掌握最新行情、判斷合理價格。

「誠實售屋計劃書」還有永慶房屋服務團隊量身制定的銷售策略，包含行銷管道、分析房屋或社區銷售特色等，加上永慶提倡團隊合作的文化，還具有雙北店數最多的優勢，讓交給永慶銷售的房子，更快、更精準地被對的買方看見。

AI煥裝、AI清空提升曝光效率 帶看量成長

永慶房屋在雙北市擁有最多店數，還有完整的線上行銷資源，能幫屋主把房子更有效率地曝光、提升買方預約帶看的機會，讓成交更有效率。如「AI煥裝」讓房屋經過AI模擬後，突破既有屋況的限制，買方有機會看見房屋的更多可能性，有製作「AI煥裝」的物件，平均帶看量是未製作「AI煥裝」物件的3倍！

永慶房屋「AI煥裝」模擬翻新後屋況、共8種裝修風格，平均帶看量較未使用提升3倍。圖擷自/永慶房仲網

「AI清空」對屋主來說能節省時間，更快進入銷售曝光，運用AI運算與生成式圖像技術，不用騰空房屋內部家具，也能還原淨空後屋況！買方能輕鬆就能看見房屋最原始的樣貌！若想更加了解房屋的特色，可以運用「AI導覽」，透過AI自動生成約1分鐘影音，帶買方快速認識房屋的價值與潛力，短影音的形式正符合現代人收視習慣，運用實拍屋況照片加上語音介紹、文字輔助，加深買方對物件記憶，提高買方主動預約看屋意願。

永慶房屋「AI清空」不用騰空屋內雜物，也能還原淨空後屋況，加速銷售曝光。圖擷自/永慶房仲網

當房屋進入銷售階段後，還能啟動「i特助」永慶專屬AI服務，幫助消費者在Line上與永慶房屋經紀人員討論的過程中，同步使用永慶AI數位找房服務，可以隨時追蹤房屋被瀏覽量、區域物件上市情形、最新實價登錄等資料，由AI蒐集、彙整讓資訊傳遞沒有時差。

永慶房屋的業務團隊也能透過「i特助」匹配最可能成交的買方，減少無效帶看，而且能即時回報銷售進度，例如一周內共帶看多少組買方、買方的回饋與出價紀錄等，讓資訊更透明流通，提高整體服務效率與成交率。

永慶房屋AI售屋模式，讓資訊更即時透明與完整，每次曝光更有策略與成效，幫助屋主更快走到成交。圖/永慶房屋提供

