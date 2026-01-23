永慶誠實徵文比賽大台中區徵件起跑 永慶加盟四品牌邀學子寫下誠實故事

cnews124260123a04

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

第四屆永慶誠實徵文比賽大台中區賽熱烈徵件中，本屆徵文比賽共分為三個組別，分別有不同的作文競賽題目，國小中年級組「我心目中的誠實小英雄」、國小高年級組「那一刻，我選擇誠實」和國中組「誠實與信任」，徵件日期自即日起至4月10日止，永慶慈善基金會以及中區永慶加盟四品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，邀請就讀台中、彰化、南投和雲林的各公私立國中小的同學，提筆寫下自己的誠實故事。

為推動誠實品格教育，永慶慈善基金會與永慶房產集團自2023年發起「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，期盼透過書寫誠實的故事與體悟，在學子心中埋下誠實的種子，2024年起開辦大台中賽區，邀請台中、彰化、南投和雲林的學子，分享自身誠實經歷。自大台中賽區開辦後，不僅獲得中台灣永慶加盟四品牌的認同與贊助，以及各級學校、家長和學生的熱情響應，更邀請到台中市政府教育局擔任指導單位，產官學三方攜手持續深耕誠實價值。

永慶不動產中區經管會長陳立信表示，永慶房產集團以「先誠實再成交」的理念贏得許多消費者的肯定，永慶慈善基金會以「誠實」推動品格教育，贏得許多店東們的認同，也把這股價值傳遞給更多學校知道。去年永慶誠實徵文比賽中台灣共有271所學校參與，投稿件數高達2,107件，顯示誠實品格教育獲得中台灣學校師生的重視與積極推動。展望今年的「永慶誠實徵文賽」，期待學生們持續投稿，讓誠實的種子更加茁壯。

2025年永慶誠實徵文比賽頒獎典禮也讓永義房屋中區經管會會長王薏勝相當感動。他分享，在頒獎典禮中看到許多同學因為自己的文章被看見而喜悅，也有許多參與的校長認為「永慶誠實徵文比賽」不僅讓學生有舞台，更傳遞重要的誠實教育，讓他們相當讚賞。「這些正向回饋讓我們覺得做這些事情是有社會正向意義的，未來我們也會努力推廣，一起扎根誠實教育。」

有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮紾提到，2025年推動誠實徵文比賽的時候，他自己印了100張稿紙，到周遭的學校進行推廣。學校的態度起先比較謹慎，但是在了解活動內涵後，也鼓勵同學參與，甚至有同學獲得第二名！後來學校也非常感謝鄭珮紾會長主動推廣這項活動，她深刻感受到誠實確實能夠成為促進人與人之間的信任的基石，也看到「永慶誠實徵文比賽」逐漸發揮社會影響力。未來她也會持續地與學校合作，善盡永慶「誠實」的企業社會責任。

更有許多店東深入不同區域推廣誠實品格教育。台慶不動產中區經管會會長林威志透露，自己在臺中市立光復國民中小學進行公益服務的時候，也跟學校分享誠實徵文比賽的活動資訊，學校不僅相當認同活動的價值，也認為是一個對學生絕佳的機會教育和練習，讓他非常開心。他也期待本屆誠實徵文比賽能夠將誠實的價值，深入到更多地方。

永慶慈善基金會表示，「埋下誠實的種子～第四屆永慶誠實徵文比賽」各組將選出前5名及30名佳作，獲獎學生皆能獲得象徵榮譽的獎狀，前5名還能贏得1500元至3000元不等的獎學金。歡迎大台中地區台中、彰化、南投、雲林的公私立國中、小學生踴躍報名參加。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

