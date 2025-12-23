永慶集團2025新展近130店 蟬聯台灣「房仲第1品牌」
【記者柯安聰台北報導】面對台灣2025年全台房市交易量恐陷26萬棟保衛戰之際，永慶房產集團持續展現堅強實力，落實誠實服務、建構穩健加盟環境，同時加碼投資AI創新科技，帶動今年新展店數直逼130家店，全台服務規模達1950店、約3萬人，蟬聯台灣「房仲第1品牌」。
永慶房產集團旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產，在集團的全力支持下，聯賣環境、科技和課程投資等皆不縮水，展現「最強創業暨發展平台」的底蘊。今(23)日在台北國際會議中心盛大舉行的「菁英會頒獎典禮」，現場齊聚全台績效傑出的加盟夥伴，享受屬於他們的榮耀時刻。
永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，今年房市比往年更加挑戰，全台加盟夥伴堅持落實誠實服務的作為，贏得廣大消費者的信賴與指名，造就全台共計11家店達成業績1億元、143人突破業績1000萬元，成績依舊亮眼。
（圖）在孫慶餘董事長(圖中)帶領下，永慶房產集團今年新展近130店，全台店數已突破1950店。(永慶房產集團提供)
永慶加盟總部做為加盟店的堅強後盾，不僅全力維護聯賣環境，促進聯賣率突破4成，貢獻近百億元的業績；更透過各式課程的舉辦，邀請績優店東長分享領導心得、績優經紀人員解析成功戰技，與各地經管會合作強化共好共享的加盟環境，還有超過1600堂的〈i學苑〉線上課程，讓夥伴隨時隨地精進專業技能，蓄積市場競爭能量。
值得關注的是，永慶房產集團近年持續加碼打造一系列的AI工具。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，相較於同業房仲品牌，永慶集團資源充沛，有能力放眼未來，所以科技創新腳步不會停止。今年集團下的直營品牌已經推出多款AI智能服務，2026年將導入加盟四品牌的作業平台上，包括「AI煥裝」、「AI導覽」與「AI特助」三大功能，成為加盟夥伴事半功倍的神隊友，為市場投下震撼彈。
永慶房產集團不僅是加盟房仲龍頭，四大加盟品牌也各具特色、皆有亮眼表現！旗艦級加盟品牌永慶不動產，今年展店直逼50家店，以全台邁向650店的規模，穩居「房仲加盟第1品牌」。而上市僅4年的永義房屋，不僅全台服務規模已邁向300店，是近年來台灣店數成長最快的加盟品牌，今年更獲頒《工商時報》台灣服務業大評鑑的「連鎖房仲業-銀獎」，顯見專業好服務已獲市場肯定。
（圖）有巢氏房屋桃園經國特區加盟店搶佔2025全台店業績第1名。(永慶房產集團提供)
持續穩居台灣房仲加盟品牌前3大的有巢氏房屋，全台邁向500家店，以在地經營、社區友善貼心服務，被客戶認證為「社區專家第1品牌」。店數邁向400間店的台慶不動產，不僅服務規模持續在高雄市獨占鰲頭，是名副其實的＂南霸天＂，更成功佔據台灣加盟房仲品牌前5大的位置，其積極服務態度屢獲客戶認同和推薦。
為了犒勞全台夥伴過去1年的辛勞，永慶房產集團2026年2月份將於全台舉辦8場聯合尾牙，預計席開近3200桌宴請員工與眷屬，除了有重量級藝人卡司帶來精采演出外，還有汽車、現金紅包、電動機車、最新手機等同仁最愛獎項，展現「房仲第1品牌」對同仁的感謝。（自立電子報2025/12/23）
其他人也在看
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 14 小時前 ・ 123
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 12 小時前 ・ 88
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 173
袁艾菲逛超商突被襲胸 尪曝噁男「1反應」怒轟！
娛樂中心／江姿儀報導41歲女星袁艾菲早期是無名小站網美，後來以藝名「迅猛龍」闖蕩綜藝及戲劇圈，憑藉直爽個性及亮麗外型的反差風格深受粉絲喜愛。她2019年和老公「老魚」（余岱宗）結婚，婚後夫妻倆一起經營YouTube頻道，常常透過社群分享生活點滴。「老魚」昨（22日）拍片，透露老婆袁艾菲近期遭遇性騷擾事件，氣到痛罵「這些噁男真的是該X」。民視 ・ 8 小時前 ・ 24
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 59
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 128
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 109
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 18 小時前 ・ 11
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 11 小時前 ・ 31
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 504
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 67
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 4
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 10
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 58
台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬
近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 23