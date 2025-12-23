永慶集團2025新展近130店 蟬聯台灣「房仲第1品牌」

【記者柯安聰台北報導】面對台灣2025年全台房市交易量恐陷26萬棟保衛戰之際，永慶房產集團持續展現堅強實力，落實誠實服務、建構穩健加盟環境，同時加碼投資AI創新科技，帶動今年新展店數直逼130家店，全台服務規模達1950店、約3萬人，蟬聯台灣「房仲第1品牌」。



永慶房產集團旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產，在集團的全力支持下，聯賣環境、科技和課程投資等皆不縮水，展現「最強創業暨發展平台」的底蘊。今(23)日在台北國際會議中心盛大舉行的「菁英會頒獎典禮」，現場齊聚全台績效傑出的加盟夥伴，享受屬於他們的榮耀時刻。



永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，今年房市比往年更加挑戰，全台加盟夥伴堅持落實誠實服務的作為，贏得廣大消費者的信賴與指名，造就全台共計11家店達成業績1億元、143人突破業績1000萬元，成績依舊亮眼。





（圖）在孫慶餘董事長(圖中)帶領下，永慶房產集團今年新展近130店，全台店數已突破1950店。(永慶房產集團提供)



永慶加盟總部做為加盟店的堅強後盾，不僅全力維護聯賣環境，促進聯賣率突破4成，貢獻近百億元的業績；更透過各式課程的舉辦，邀請績優店東長分享領導心得、績優經紀人員解析成功戰技，與各地經管會合作強化共好共享的加盟環境，還有超過1600堂的〈i學苑〉線上課程，讓夥伴隨時隨地精進專業技能，蓄積市場競爭能量。



值得關注的是，永慶房產集團近年持續加碼打造一系列的AI工具。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，相較於同業房仲品牌，永慶集團資源充沛，有能力放眼未來，所以科技創新腳步不會停止。今年集團下的直營品牌已經推出多款AI智能服務，2026年將導入加盟四品牌的作業平台上，包括「AI煥裝」、「AI導覽」與「AI特助」三大功能，成為加盟夥伴事半功倍的神隊友，為市場投下震撼彈。



永慶房產集團不僅是加盟房仲龍頭，四大加盟品牌也各具特色、皆有亮眼表現！旗艦級加盟品牌永慶不動產，今年展店直逼50家店，以全台邁向650店的規模，穩居「房仲加盟第1品牌」。而上市僅4年的永義房屋，不僅全台服務規模已邁向300店，是近年來台灣店數成長最快的加盟品牌，今年更獲頒《工商時報》台灣服務業大評鑑的「連鎖房仲業-銀獎」，顯見專業好服務已獲市場肯定。







（圖）有巢氏房屋桃園經國特區加盟店搶佔2025全台店業績第1名。(永慶房產集團提供)



持續穩居台灣房仲加盟品牌前3大的有巢氏房屋，全台邁向500家店，以在地經營、社區友善貼心服務，被客戶認證為「社區專家第1品牌」。店數邁向400間店的台慶不動產，不僅服務規模持續在高雄市獨占鰲頭，是名副其實的＂南霸天＂，更成功佔據台灣加盟房仲品牌前5大的位置，其積極服務態度屢獲客戶認同和推薦。



為了犒勞全台夥伴過去1年的辛勞，永慶房產集團2026年2月份將於全台舉辦8場聯合尾牙，預計席開近3200桌宴請員工與眷屬，除了有重量級藝人卡司帶來精采演出外，還有汽車、現金紅包、電動機車、最新手機等同仁最愛獎項，展現「房仲第1品牌」對同仁的感謝。（自立電子報2025/12/23）