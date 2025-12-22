永慶高中結合在地意象與藝術巧思設祈福牆 為學測生祈福加油
(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣立永慶高中結合地方文化意象與藝術巧思設計「祈福牆」，為即將迎戰學測的高三學生穩定心情、加油打氣，今（22）日上午由師長帶領高三學生們，舉行一場溫暖且具創意的祈福儀式。活動除延續歷年傳統贈送考生「粽子香包」，同時啟用新完工的「祈福牆」，象徵學子齊心祈願，昂首邁向美好未來。
永慶高中表示，祈福牆以「永懷夢想，慶步向前」為主題，連結嘉義豐富的地貌「山、海、平原」進行發想，設計別具巧思。牆面右側象徵「海之祈願」，以東石漁港意象融合木作牆面，成為學生掛上願望的心靈寄託，形成一幅流動的願景畫卷；左側「平原之蘊」則呈現阿里山與故宮南院交織的風景，再透過台灣特有種「藍腹鷴」與台灣茶農意象，展現地方文化的底蘊與深耕力量；中間挺立的神木則刻有校名「Yung Ching Senior High School」，象徵學校如大樹般陪伴學生成長，並見證青春歲月中最誠摯的守候與祝福。
祈福牆的神木旁另有一個牌子，以「國英日韓德義法」等七國語言，分別寫下：你的旅程，才正要開始(Your journey is just beginning)，願你們的未來閃閃發亮(皆さんの未來が輝かますように)。請自信朝夢想前進(말고 향해 당당히 나아가시요)，帶著勇氣與信心，走自己的路(Gehe deinen Weg mit Mut und Zuversicht)，勇敢追尋你的夢想(Segui i tuoi sogni con coraggio)。未來，屬於你(L’avenir t’appartient)。這正是永慶師長對於學生最忠心且深切的祝福。
祈福儀式，請高三學生紛紛在繪馬上寫下心願，有的希望考上第一志願，有的希望心想事成、所願皆所得，也有人簡單寫下「穩定發揮、不留遺憾」。校長郭春松親自帶領學生將繪馬一一掛上祈福牆。繪馬隨風搖曳，叩叩作響，彷彿每位學生的祝禱隨著清風，緩緩翳入天聽。 永慶指出，這項祈福儀式行之多年，而傳統不只於形式，更是情感的傳遞與祝福。
高二學弟妹親手縫製粽子造型的香包，遞交到高三直屬學長姊的手裡，「粽」與「中」諧音，象徵著「高中理想校系」的美好祝願。每一份香包裡裝的不僅是棉花與香料，更是學弟妹滿滿的祝福。原本的祈福木架原是幾年前一群師生親手釘製，但七月時因颱風損壞，為表慎重，今年特地重新設計規劃這面祈福牆，除了延續傳統精神，更注入藝術與地方文化的深度，讓祈願儀式成為學生心靈力量的寄託。
