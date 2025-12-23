永慶高中藝術祈福牆結合在地意象為學測生加油

〔記者林宜樟／嘉義報導〕大學學測明年1月17日至19日登場，嘉義縣立永慶高中啟用新完工的「祈福牆」，結合地方文化意象與藝術設計，有東石漁港、阿里山、故宮南院、藍腹鷴等意象，可讓學生吊掛祈福卡，校方並舉行祈福儀式，為即將迎戰學測的考生加油打氣。

永慶高中校長郭春松說，今年啟用新完工的「祈福牆」，以「永懷夢想，慶步向前」為主題，連結嘉義豐富的地貌「山、海、平原」進行發想，設計別具巧思。

牆面右側象徵「海之祈願」，以東石漁港意象融合木作牆面，左側「平原之蘊」呈現阿里山與故宮南院交織的風景，再透過台灣特有種「藍腹鷴」與台灣茶農意象，展現地方文化的底蘊與深耕力量；中間挺立的神木刻有校名「Yung Ching Senior High School」，象徵學校如大樹般陪伴學生成長。

郭春松說，神木旁另有牌子以「國英日韓德義法」等七國語言，分別寫下師長對學生的祝福，你的旅程，才正要開始(Your journey is just beginning)，願你們的未來閃閃發亮(皆さんの未來が輝かますように)。請自信朝夢想前進(말고 향해 당당히 나아가시요)，帶著勇氣與信心，走自己的路(Gehe deinen Weg mit Mut und Zuversicht)，勇敢追尋你的夢想(Segui i tuoi sogni con coraggio)。未來，屬於你(L’avenir t’appartient)。

高三學生在繪馬上寫下心願，有的希望考上第一志願，有的希望心想事成、所願皆所得，也有人寫下「穩定發揮、不留遺憾」。

郭春松說，祈福儀式的傳統是情感的傳遞與祝福，高二學弟妹縫製粽子造型的香包，遞交到高三學長姊的手裡，「粽」與「中」諧音，象徵著「高中理想校系」的美好祝願，祈福牆延續傳統精神，更注入藝術與地方文化的深度，讓祈願儀式成為學生心靈力量的寄託。

