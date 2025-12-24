永慶：2026「價緩跌、量盤整」 房價預估修正5-7%

【記者柯安聰台北報導】根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，全台看跌明年第1季房市比例，由上季的50%下滑11個百分點至39%，看跌比重縮小；看漲房價的比例由上季的20%增加至26%，持平比例也有小幅上升，從上季的30%增加至本季的35%。



永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，儘管目前房市政策尚未放寬，仍受銀行房貸緊縮及央行第七波信用管制影響，交易量無明顯回溫。不過，9/4宣布新青安政策鬆綁後，以及今年下半年電子業出口持續暢旺，消費者對於未來房價下跌的預期比例有所下降，但消費者看跌房價比例仍高於看漲和持平比例。



消費者認為第七波選擇性信用管制是否有助於抑制房價上漲呢？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示，發現53%消費者認為有幫助，25%消費者認為沒幫助，顯示超過半數的消費者認為能有效抑制房價上漲。至於第七波選擇性信用管制，是否有助於打擊投機炒作呢？陳賜傑表示，根據調查結果顯示，有59%消費者認為有幫助，22%消費者認為沒幫助，顯示政策獲得多數民意支持。





廣告 廣告



（圖）消費者是否支持政府將以不同現行方案續辦新青安貸款？



消費者是否支持第七波選擇性信用管制延續至2026年呢？陳賜傑指出，根據調查結果顯示，有68%消費者支持第七波選擇性性用管制延續至2026年，顯示消費者期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若該政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族群的購屋負擔將更為加重。陳賜傑補充，整體而言，此次調查反映消費者對政策方向的肯定，也顯示在高房價背景下，消費者對於壓抑投機與抑制房價的殷殷期盼，期望市場朝向更健全的長期軌道發展。



消費者是否支持政府將以不同現行方案續辦新青安貸款呢？陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示，有73%消費者支持政府以不同方案續辦新青安，僅有27%消費者不支持，顯示消費者對於政府支持首購的政策持正面看待。



至於消費者希望哪些現行新青安貸款條件能延續呢？陳賜傑補充，據調查結果顯示，75%消費者希望利息補貼2碼能延續，也有69%消費者希望延續現行貸款額度方案(額度8成、上限1000萬元)，顯示大多數消費者都期待新青安2.0能延續現行的利息補貼和貸款額度方案，比例高於還款年限和寬限期。







（圖）消費者希望哪些現行貸款條件延續到新青安後續方案中？



消費者如何看待2026年房市的價量表現呢？陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，發現68%消費者認為明年的房市交易量會與今年差不多，可能僅小幅震盪在正負5%內，至於房價部分，則有80%消費者認為明年房價可能呈盤整或小幅下跌，下跌幅度約在5%以內，顯示消費者對於明年的交易市況仍持保守看待，認為會延續今年的市況。



本次調查也針對影響2026年房市走向的因素詢問消費者的看法，根據本次調查結果顯示，陳賜傑說明，68%消費者認為影響2026年房市的最關鍵因素是第七波選擇性信用管制持續，其次是房貸緊縮也是重要變數，占比也高達65%。陳賜傑補充，由於第七波選擇性信用管制與房貸緊縮是直接影響購屋民眾「能不能買」的最根本原因，不僅可能使貸款成數降低、審核趨嚴，銀行額度控管也讓撥款不確定性升高。不過，12/18央行理監事會表示，房貸緊縮有持續緩解的可能，有望使核貸時間縮短，加速購屋流程。



永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，根據「政大永慶即時房價指數」顯示，2025Q3房市買氣降溫，屋主願意降價促成交，促動七都房價跌幅擴大。不過，2025Q4受到新青安鬆綁及電子業出口暢旺，市場以自住、首購需求撐盤，房價呈現盤整態勢，七都房價指數季增均在正負1%內。



進一步觀察七都房價指數與第七波選擇性信用管制前相比，雙北市下跌約5%左右，跌幅較輕，桃園、新竹縣市跌幅在6%至7%之間，台中以南三大都會區下跌8%至9%左右。







（圖）永慶房產集團業務總經理葉凌棋分析，選擇性信用管制上路後，七都房價指數累計跌幅4.8(永慶房產集團提供)



永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據內政部統計，2023-2025年新屋開工約有38萬戶左右，以開工後3年完工估算，預估2026-2028年將出現約32至36萬戶新屋完工潮。



此外，葉凌棋指出，觀察近2年預售屋交易表現，自去年7、8月房貸緊縮以及9月央行第七波選擇性信用管制影響，買盤快速降溫，今年預售屋交易量自4月以來已連續7個月低於4000件，交易低迷。不過，反觀近幾年來建照、新屋開工還是維持高檔，高開工量加上預售銷售不振，市場新案去化速度慢，未來新建餘屋可能逐步累積。初步估算，未來3年估有8至10萬戶建商待售餘屋量，市場供給增。



葉凌棋指出，2026年面臨全球AI產業走向、關稅協議後續發展仍未明朗，將是左右國內房市的重要因素。兩岸關係也是影響房市的一大變數，美中關係的走向以及兩岸關係發展也將將牽動台海情勢。



至於國內的變數則有房市政策與市場供給。在央行決議房貸控管回歸銀行自主性管理後，銀行房貸緊縮可能有緩解跡象，但第七波選擇性信用管制續行，以及政府是否推出新房市政策，都將持續影響2026年房市交易表現。另一方面，未來3年將有大量新屋完工潮，以及建商待售餘屋將釋出，大量市場供給湧現。因此，國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給將是影響2026年房市四大變數。



葉凌棋說，在國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給四大變數影響下，預期2026年房市回歸理性供需，市場仍以首購、自住族群為交易主力，因此，整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局，但「區域分化」現象明顯。全年交易量估25.1至26.4萬棟左右，較2025年減少3%至增長2%之間。



至於房價部分，在第七波選擇性信用管制持續下，民眾持續看跌房價，且相較於1年前，房價已有下跌走勢，展望2026年，剛需強勁的區域房價跌幅預估在3%至5%左右，市場供給量大的區域，房價則有5%至7%的跌價空間。（自立電子報2025/12/24）