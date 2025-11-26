永慶AI特助勇奪LINE「最佳創新科技運用獎」金獎 領先業界進入全新「問房」時代！ 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、施建宏／台北報導

永慶房產集團以AI科技打造的智慧找房服務再度獲得產業肯定。由 LINE 與《數位時代》共同主辦的「LINE Biz-Solutions Awards 2025」25日揭曉，永慶以其創新服務「永慶AI特助」突破眾多企業提案，奪下「最佳創新科技運用獎」金獎，展現房產科技領航者的實力。

主辦單位指出，「永慶AI特助」將生成式AI深度整合至 LINE 官方帳號，讓民眾只需以聊天方式提問，即可即時查詢並預覽物件，大幅提升線上找房效率。評審團認為，永慶成功串接第一方資料、多重AI介面與龐大房源資料庫，提供更精準、更貼近需求的找房建議，是今年最具創新產業意義的案例之一。

代表領獎的永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，傳統找房多以物件為中心，消費者必須逐頁搜尋；但「永慶AI特助」改以「客戶」為核心，只要描述理想生活即可由AI自動完成分析與物件配對，讓找房不再耗時、也更貼近個人需求。

自今年7月上線至今，「永慶AI特助」累積超過200萬次互動，並帶動買方帶看率成長200%。呂學堯透露，11月推出的最新升級，讓AI對自然語句理解更深，不需要專業房產術語，用戶只要說「想採光好」、「房子要大一點」、「不要太舊」等語句，AI 就能自動從預算、屋況、地點、環境與生活機能五大面向分析需求，從全台超過25萬件次的房源中，挑出最貼近喜好的選項。

他強調，「永慶AI特助」不只是找房，更能跳脫用戶既定想像，挖掘更多潛力物件。曾有客戶只想找松山區，AI 卻延伸推薦至中山、大安、信義等鄰近區域，最終促成成交，證明AI推薦的效益遠超想像。

亮眼的成績與獨特的「問房體驗」讓「永慶AI特助」獲選為LINE 2025年度大會的示範案例，向上千位企業代表分享成功應用模式。呂學堯指出，AI能精準運作的關鍵在於永慶累積三十多年房仲實務經驗、全台近兩千店面的市場洞察，以及龐大且真實、完整的第一方資料，「有扎實資料庫，AI才能真正理解需求，減少產生幻覺的機率。」

永慶房產集團長期投入房產科技，自建300多人的技術團隊，開發多項提升服務效率的科技工具，並已多次獲得國內外創新獎項肯定。集團表示，未來將持續從消費者痛點出發，深化科技應用，打造更公平、透明與便捷的購售屋環境，攜手推動台灣房仲產業持續升級。

