永慶AI特助勇奪LINE「最佳創新科技運用獎」金獎 領先業界進入全新「問房」時代！
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、施建宏／台北報導
永慶房產集團以AI科技打造的智慧找房服務再度獲得產業肯定。由 LINE 與《數位時代》共同主辦的「LINE Biz-Solutions Awards 2025」25日揭曉，永慶以其創新服務「永慶AI特助」突破眾多企業提案，奪下「最佳創新科技運用獎」金獎，展現房產科技領航者的實力。
主辦單位指出，「永慶AI特助」將生成式AI深度整合至 LINE 官方帳號，讓民眾只需以聊天方式提問，即可即時查詢並預覽物件，大幅提升線上找房效率。評審團認為，永慶成功串接第一方資料、多重AI介面與龐大房源資料庫，提供更精準、更貼近需求的找房建議，是今年最具創新產業意義的案例之一。
代表領獎的永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，傳統找房多以物件為中心，消費者必須逐頁搜尋；但「永慶AI特助」改以「客戶」為核心，只要描述理想生活即可由AI自動完成分析與物件配對，讓找房不再耗時、也更貼近個人需求。
自今年7月上線至今，「永慶AI特助」累積超過200萬次互動，並帶動買方帶看率成長200%。呂學堯透露，11月推出的最新升級，讓AI對自然語句理解更深，不需要專業房產術語，用戶只要說「想採光好」、「房子要大一點」、「不要太舊」等語句，AI 就能自動從預算、屋況、地點、環境與生活機能五大面向分析需求，從全台超過25萬件次的房源中，挑出最貼近喜好的選項。
他強調，「永慶AI特助」不只是找房，更能跳脫用戶既定想像，挖掘更多潛力物件。曾有客戶只想找松山區，AI 卻延伸推薦至中山、大安、信義等鄰近區域，最終促成成交，證明AI推薦的效益遠超想像。
亮眼的成績與獨特的「問房體驗」讓「永慶AI特助」獲選為LINE 2025年度大會的示範案例，向上千位企業代表分享成功應用模式。呂學堯指出，AI能精準運作的關鍵在於永慶累積三十多年房仲實務經驗、全台近兩千店面的市場洞察，以及龐大且真實、完整的第一方資料，「有扎實資料庫，AI才能真正理解需求，減少產生幻覺的機率。」
永慶房產集團長期投入房產科技，自建300多人的技術團隊，開發多項提升服務效率的科技工具，並已多次獲得國內外創新獎項肯定。集團表示，未來將持續從消費者痛點出發，深化科技應用，打造更公平、透明與便捷的購售屋環境，攜手推動台灣房仲產業持續升級。
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
向高房價低頭！六都7成行政區交易坪數縮水
【記者柯安聰台北報導】近年房價快速上漲，在購屋總價的考量之下，民眾購屋越買越小！永慶房產集團盤點六都行政區2023年8月到2025年7月的實價登錄資料發現，桃園市「龜山區」平均單戶交易面積減少達36....自立晚報 ・ 13 小時前
限貸令亂象頻傳 專家座談獲回響
在央行祭出《限貸令》之後，2025房市進入急凍期，即使金管會以行政命令放寬銀行法第72-2條30％上限，但市場仍因政策更迭出現《十大亂象》，由富比士網路科技公司所舉辦的「搶救!首購、換屋族限貸令崩盤效應」專家座談，將提出建議與針砭政策錯誤建言。工商時報 ・ 1 天前
雙北年輕人購屋過半選1500萬元以下 買房原因「新青安」排第三
雙北年輕人購過屋55%選1500萬元以下！新青安政策促進是購屋動機第三大，第一、跟第二分別是改善居住環境與房屋保值。永慶房產集團與政大不動產研究中心攜手，共同發起《2025年雙北市30-39歲族群購屋行為調查》，發現六成年輕人買房更愛大樓、不太重視風水，購屋除了被視作居住安定，同時也被視為儲蓄的一種方式。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
16航運院校機構結盟 打造新一代海運人才
根據中國大陸相關單位引述，香港船東會近日在香港海運週期間舉行的「大灣區國際航運論壇」上，宣布正式啟動「海運人才培養聯盟」（下稱聯盟）。此聯盟由十六家來自產業、學術與研究領域的機構共同組成，被視為推動航運產教融合的重要里程碑，主要為培育因應綠色航運、智慧航運及全球合作趨勢的新一代專業人才香港船東會強調，聯盟目的在加強海運教育與產業實務連結，讓青年學子具備支撐永續發展、數位化轉型與跨國協作等核心能力。香港船東會主席AngadBanga指出，香港匯聚學術、產業與研究三方資源，具備推動海事人才培育的天然優勢，聯盟成立象徵為未來海運人才打造更堅韌及更具國際性的發展平台。香港運輸及物流局表示，海事人才培育需跨界合作，透過教育與實務緊密結合，才能因應航運產業轉型需求，強化產業競爭力。聯 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
美最新數據升高降息預期 亞股延續全球股市漲勢收高
（中央社香港26日綜合外電報導）隨著美國最新公布的經濟數據疲弱不振，升高市場對美國聯邦準備理事會（Fed）下月將再度降息的預期，亞洲股市今天延續全球股市漲勢普遍收高。中央社 ・ 19 小時前
「先股後房」央行打亂投資盤？！建商減量也不降價...老手曝「買家追高不追低」繼續撐吧｜房市觀點
央行近2年的房市調控政策不斷，尤其去年9月的第七波信用管制直接讓購屋人很難借錢，直接讓房市買氣冷卻超過1年，終於在建築貸款、買賣移轉棟數等各項數據都讓人很有感，那麼接下來的大哉問是什麼呢？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 3 小時前
經濟部人事異動 陳佩利接任貿易署副署長
（中央社記者曾筠庭台北26日電）經濟部今天表示，產業發展署副署長陳佩利將接任國際貿易署副署長，預計將在11月27日到任，藉此促進跨機關人才交流與養成。中央社 ・ 18 小時前
台灣精品獎揭曉！10件金質獎問鼎國際
[NOWnews今日新聞]經濟部今（26）日舉行「創新奧斯卡」的第34屆台灣精品獎頒獎典禮，本屆台灣精品金、銀質獎得主共30件產品脫穎而出，包括華碩電腦、群聯電子、東元電機等企業都奪下金質獎。今年共有...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
創見連續21年獲台灣精品獎 5產品展現實力
[NOWnews今日新聞]記憶體領導品牌創見資訊，連續21年獲得評審肯定，今年再度獲得「台灣精品獎」，共有五項產品獲得殊榮，今年的亮眼表現不僅展現公司在研發創新與品質堅持上的深厚實力，也凸顯其從終端消...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
降息為何利多科技股？國泰投信：AI軍備競賽持續
【記者柯安聰台北報導】台股近期走勢震盪，加權指數上週五受到AI泡沫疑慮、美國聯準會鷹派發言影響而慘崩千點、失守季線，但隨聯準會轉鴿，金融市場預期12月降息可能性飆升至8成，美國股市應聲大漲，台股25日...自立晚報 ・ 18 小時前
花蓮推國際友善服務環境 增設雙語網站、即時客服
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導 為迎接將到來的國際賽會，花蓮縣推動「國際友善氛圍營造輔導團專業服務」計畫，花蓮縣政府今（26）日表示，為營造國際友善環境，縣府不僅為國際人士增設雙語服務窗口、更充實官網雙語資訊並提供即時社群客服，同時協助在地店家進行雙語化與影音宣傳。花蓮縣府說，不僅打造更完善的國際友善服務環境，更讓國際人士在花蓮「看得懂、問得到、交...匯流新聞網 ・ 1 天前
花縣府營造國際友善氛圍 雙語網站與線上專人窗口 助國際人士快速認識花蓮
花蓮縣政府連續兩年推動「國際友善氛圍營造輔導團專業服務」計畫，為國際人士設置雙語服務窗口、充實官網雙語資訊並提供即時社群客服，辦理國際交流講堂與參訪活動，促進在地民眾與國際人士互動交流（見圖）。同時協助在地店家進行雙語化與影音宣傳，打造更完善的國際友善服務環境，讓國際人士在花蓮「看得懂、問得到、交得到朋友」，幫助本地居民擴展國際視野、開拓交流合作與商機。國際人士至縣府洽公或電話諮詢時，可透過國際新聞中心尋求具中英雙語能力專人協助，提供口譯、文件解讀及洽公動線引導，協助快速找到承辦單位，降低溝通落差，讓國際人士在縣府辦理各項業務時更加清楚安心，感受專業且友善的服務。為便利國際人士查詢花蓮資訊與掌握最新動態，國際事務暨新聞中心網站每週更新至少五則中英文政策與活動訊息，並系統整 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
開發有力守護到位 新北地政打詐績效卓越16連霸
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市地政局長汪禮國今（26）日在市政會議上，以「有感地政 從建設到守護 從效率到溫 […]民眾日報 ・ 22 小時前
「有感地政」專題報告 侯友宜期許翻轉新北城市風貌
新北市長侯友宜今（26）日主持市政會議，地政局以「有感地政 從建設到守護 從效率到溫度」進行專題報告。侯友宜表示，地政團隊在今（114）年內政部地政業務考評拿下績優獎16連霸，除了持續運用大數據及AI科技輔助服務市民，也首創地籍異動即時通服務，結合跨域聯防策略積極阻詐，另新泰塭仔圳市地重劃等整開案持續推進。侯友宜期許市府團隊，持續秉持便民、利民、愛民精神，翻轉新北城鄉風貌，讓民眾生活更安心舒適。侯友宜說，推動地政業務最重要的是讓人民有感，市府運用AI技術提升服務品質與效率，除了打造全國最強圖資平台「新北愛連網」，提供豐富且精準的地政圖資，使用人次即將突破7,000萬人次，也利用AI客服提供24小時不中斷服務，自113年上線至今使用人次破萬，非上班時間使用比例超過三成，真正落實「市民在哪裡，服務就在哪裡」的理念。侯友宜表示，市府首創地籍異動即時通服務，讓所有權人在登記案件收件及異動完成時，第一時間掌握產權異動訊息，目前申辦數量累計近15萬件，占全國申請案量五分之一。地政局更攜手警察局、地檢署，以及便利商店、仲介業公會、銀行業等民間單位，透過公私協力架構不動產安全防護網。侯友宜感謝阻詐新北台灣好新聞 ・ 21 小時前
六都購屋縮水最嚴重5區出爐！龜山平均減36%全台第一
近年房價快速上漲，在購屋總價的考量之下，民眾購屋越買越小！永慶房產集團盤點六都行政區2023年8月到2025年7月的實價登錄資料發現，桃園市「龜山區」平均單戶交易面積減少達36.5%，位居全台第一，台中市「中區」則減少20.4%，高雄市「鹽埕區」、「新興區」的面積也有20.3%、18.5%的減幅，顯示小宅化的趨勢不僅明顯，更席捲六都。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
高房價衝擊！六都7成行政區小宅化 桃園「這區」成坪數縮水王
近年房價快速上漲，在總價考量之下，民眾購屋越買越小！房仲業者盤點2023年8月到2025年7月六都的實價登錄資料，桃園市龜山區平均單戶交易面積減少達36.5%，位居全台第一，而台中市中區減少20.4%，高雄市鹽埕區、新興區的面積分別有20.3%、18.5%的減幅，顯示小宅化的趨勢不僅明顯，更席捲六都。太報 ・ 21 小時前
中國官媒重申確保不規模性返貧 未提防止規模性返鄉
（中央社台北26日電）中國農業農村部日前召開會議提到，要防止形成農民工「規模性返鄉、滯鄉」，引起質疑。官媒經濟日報（中國）今天發文說，要重點監測脫貧不穩定戶及邊緣易致貧戶，確保「不發生規模性返貧、致貧」，但未再提及「防止形成規模性返鄉、滯鄉」。中央社 ・ 18 小時前
無人機500億採購案上膛 漢翔、亞航、雷虎多廠備戰
（中央社記者江明晏台北26日電）軍用無人機採購案啟動，軍備局生產製造中心將在27日辦理徵商說明會，市場推估將釋出4萬8750架、約500億元的採購案，國內廠商投標意願濃厚，漢翔、長榮航太、亞航明天均派員出席說明會，雷虎已表示，將鎖定5款無人機投標。中央社 ・ 18 小時前
財部：記帳業者個資行政檢查 高雄抽查比率15%最高
（中央社記者呂晏慈台北26日電）財政部近年推動記帳業者個人資料檔案安全維護管理行政檢查計畫，今天宣布已授權各地區國稅局辦理114年度檢查作業，全台共8686家，整體檢查比率8%，其中，高雄國稅局因轄區內家數較少，抽查比率達15%最高。中央社 ・ 19 小時前
地價稅繳納期限延至12/1 稅捐處提醒「逾將加徵滯納金」
【緯來新聞網】台北市稅捐稽徵處表示，114年度地價稅原定繳納期限為11月30日，適逢假日順延至12月緯來新聞網 ・ 3 小時前