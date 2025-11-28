「永慶AI特助」全面升級 自然語找房大數據配對獲數位科技大獎

【地產中心／台北報導】永慶房產集團打造的「永慶AI特助」於7月推出，創新「不用找只要問」找房問AI模式，現在更推出升級版「永慶AI特助—自然語找房」，只要說出想要的居住需求，例如「我想要安靜、屋齡不要太舊、生活機能好的房子…」，系統能立即精準推薦最適合的物件。而支撐這項創新服務的關鍵，就在永慶整合全台1,950家門市、累積25萬件次房源資訊，率先同業建立起全台最大房產數據庫——讓「永慶AI特助」能從海量數據中快速配對，再現「AI房仲第一品牌」的不凡實力。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，永慶房產集團成立至今已服務數十萬組民眾完成不動產交易，逾30年的產業經驗，加上逾300人的數位與資訊團隊，能領先同業建立更完整誠實的數據庫，避免不完整、偏差或錯誤的資訊，帶給消費者更誠實、可靠的房產AI服務。

目前大多數的線上找房平台，是以「物件」為中心，讓消費者用標準化的房屋條件找房，但永慶AI特助則是人性化的以「人」為中心，消費者可以用口語的方式描述自己想要的居住條件，永慶AI特助再經過語意理解、推理出適當的房屋條件，並快速搜尋到合適房源。永慶房屋業管部協理陳賜傑說，「永慶AI特助的自然語找房，已徹底改變業界的找房模式。」

升級版的永慶AI特助有多聰明？即全面強化了「預算、屋況、地點、環境、機能」的五大理解力，就算消費者沒有提供明確的總價、坪數格局與產品類型等條件，像是：「自備款有1000萬、每月最多可以繳9萬的房貸，家裡有老人家不方便爬樓梯，可以幫我推薦永和靜巷裡、不要太舊的房子嗎？」永慶AI特助也能從話語中回推消費者適合的總價約為3300萬元；再針對消費者提供的「有老人家」、「不想太舊的房屋」等描述，自動追加屋齡20年內、有電梯等屋況條件，推薦最能滿足消費者需求的物件。

實測「永慶AI特助」找房問AI功能，民眾不用提供精準找房條件，AI也能從海量房源中推薦最速配物件。永慶房屋提供

另一方面，當消費者提供的購屋預算與市場行情出現落差，永慶AI特助也會從實務面建議，例如增加自備款金額、調整預算或擴大找房條件等，以最大程度滿足消費者的個人化需求，降低錯失好房的可能性。陳賜傑說，「當消費者更快聚焦理想中的房屋條件，未來委託仲介協助、實際帶看時已經有初步心得，就能更謹慎且有效率的做出最適合的購售屋決策。」

永慶房產集團甫推出「永慶AI特助」幾個月來，已獲選「LINE Biz-Solutions Awards 2025」等年度數位科技大獎，讓外界再次窺見永慶房產科技的深厚實力。

「永慶AI特助」上線僅數個月，已獲選「LINE Biz-Solutions Awards 2025」等年度數位科技大獎。永慶房屋提供

