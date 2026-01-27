永懷莊秀樹》「你是媽媽的救命恩人」2歲Selina子腰果一句話 惹哭全場

Selina透過影片哽咽感謝莊秀樹醫師，給了她重生的機會。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕林口長庚醫院今(27)日追思國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹，曾經歷火吻的藝人Selina任家萱，特別拍攝影片感謝莊醫師及醫療團隊，並把祝福送給所有傷友，Selina回憶起莊秀樹時忍不住哽咽，並形容莊秀樹是她的「再生爸爸」，給了她新生命，讓她有重生的機會，影片最後她也讓「腰果」獻「聲」，童言童語說：「謝謝莊醫師，你是媽媽的救命恩人」。

Selina回憶，她在2010年受傷住院時，莊醫師是她的主治醫師之一，住院期間對莊醫師的印象，就是脾氣不太好，那時候常會聽到他的咆哮聲，還想說這個醫師脾氣很差，後來才知道，莊醫師只有在病人狀況不好或復原狀況不樂觀時，才會出現這些聲音，其實每個咆哮的背後，都代表著莊醫師對病人的關心與在意。

Selina說，她非常感謝莊醫師，並以「再生爸爸」形容莊醫師，因為莊醫師的妙手回春，給了她新的生命，讓她有重生的機會，也是這個機會，讓她能夠在生命裡有了新的生命，她成了「腰果」的媽媽，「腰果」現在已經2歲了，記得某天「腰果」看著她的腿說「媽媽受傷痛痛」，當下她覺得很震驚但也被療癒了，「在他看著我的疤痕時，我也會看著我的疤痕，就會想起莊醫師」。

她提到，每年重生日都會邀請醫師們敘舊，去年因育兒的關係一直延後，沒想到12月底就接到莊醫師離開的消息，當時心裡很難過、覺得很遺憾，想著若是約大家一起見面，是不是可以多見到莊醫師一面，也介紹他認識可愛的「腰果」，她要再一次謝謝莊醫師給了她重生機會，莊醫師的生命非常美好，因為拯救了很多生命，讓他們跟她一樣有了重生的機會，也讓她知道活在當下、愛要及時。

