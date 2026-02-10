永捷1月營收締新猷年增141.25％

財經中心/綜合報導

永捷創新科技(4714) 1月合併營收為新台幣2.37億元，較上月營收成長18.05％、較去年同期成長141.25％，受惠於國際運動品牌庫存調整逐步告一段落，創造高機能、環保材料訂單回溫，帶動永捷核心 PU 材料出貨動能持續放大，加上旗下荷久暻建案完工交屋如預期進度認列下，挹注公司1月營收創下歷史新高紀錄。

觀察2026年世界盃足球賽將由美國、加拿大及墨西哥共同舉辦，且參賽隊伍規模擴大，市場普遍預期將帶動品牌端提前啟動備貨與回補庫存，進一步刺激製鞋產業需求回溫，再加上近期歐系運動用品龍頭公布最新財報，營業利益與毛利率表現優於市場預期，且各主要市場皆維持雙位數成長，反映終端需求具備韌性，無疑為產業鏈帶來良好的營運成長空間。永捷表示，作為國際品牌供應鏈的重要夥伴，旗下應用於高機能鞋材、服飾材料之PU樹脂、乾濕式PU合成皮等產品，已有明顯感受到主要客戶加大拉貨力道，有助堆疊公司整體訂單保持良好的能見度。

永捷進一步表示，在全球減碳趨勢持續推進，以及歐美品牌對「碳足跡、化學安全」要求日益嚴格的背景下，公司長期佈局的環保永續材料已逐步轉化為實質接單動能，包括：環保水性樹脂、無溶劑與高固含量樹脂等高附加價值產品，目前公司來自歐洲與美國市場的出貨占比已有提升，相較過往傳統產品結構明顯改善，不僅成為堆疊2026年營運表現的重要動能之一，亦助力優化整體產品結構，強化獲利韌性。

展望2026年，永捷維持審慎樂觀看法。永捷積極由傳統化工材料供應商轉型為「材料科技＋永續材料」供應商，除了成功降低化學溶劑使用，也符合 ISCC PLUS 等國際永續認證要求，並持續強化上下游垂直整合與跨領域合作，加快環保水性與回收再生新材料的量產與市場導入速度，同步透過與國內大廠合作開發汽車內裝、電子、光學膜等多元應用，以期在製鞋與機能材料市場穩定奠定營收規模放大的同時，持續拓展非鞋材領域布局，有效分散單一市場波動風險，並為營收成長建立更具韌性的結構基礎。