永捷2025年營收年增85％締新猷

【記者柯安聰台北報導】永捷創新科技（4714）12月合併營收2.01億元，月增19％、年增110％；第4季合併營收4.70億元，季增21％、年增63％；累計2025年合併營收為15.29億元，年增85％，全年營收全面創下歷史同期新高，全球PU樹脂市場與高附加價值材料訂單需求持續升溫，堆疊公司營運規模良好的放大。



永捷表示，12月營收受惠於國際運動品牌終端銷售動能維持強勁，相關補庫需求持續推進，帶動公司旗下應用於高機能與環保鞋材、服飾材料等產品的出貨需求增加，包括PU樹脂、乾濕式PU合成皮與塑膠皮等品項，尤其在歐洲市場對低碳與材料可追溯要求日益嚴格的趨勢下，環保水性樹脂、無溶劑與高固含量樹脂，以及防水透濕薄膜等產品出貨表現持續放大，是貢獻永捷12月營收表現亮眼，且2025年全年營收改寫歷年新高的好成績。



在產品應用上，永捷表示，公司的水性樹脂與國內大廠合作開發汽車內裝材料，以特殊加工製程達到客製化要求；休閒運動材料則取代傳統溶劑型材料，提升產品附加價值。公司亦積極布局海外市場，包括印度與日本，拓展聚酯多元醇產品的國際佈局，同時與國內大廠合作進軍日化、電子、醫療、綠能、光學膜及可撓式HC材料領域，打造多元化市場營收來源，也為永捷打造長期可持續營運成長基座。（自立電子報2026/1/12）