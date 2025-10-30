永擎前三季EPS 9.3元賺贏去年全年 第三季獲利意外季減兩成 創今年單季最低

圖為永擎經營團隊。

和碩集團「金孫」、專業伺服器廠永擎公布第三季財報，前三季累積稅後淨利為5.62億元、EPS達9.3元，已經賺贏去年全年。值得注意的是，在新台幣兌美元匯率回穩下，第三季稅後淨利卻意外比上一季大減超過兩成，也讓永擎第三季營收雖然創下歷史新高，單季獲利卻是今年以來最低。

永擎今年在高單價的AI伺服器出貨挹注下，前三季營收已達175.1億元，比去年同期激增266％，永擎董事會通過前三季財報，前三季稅後淨利為5.62億元，EPS為9.3元，前三季已經賺贏去年全年。

若將三個季度的主要財務指標各自拆出來看，第三季營收為66.35億元，比第二季成長近6.28％，由於新台幣兌美元匯率走貶，第三季毛利率回升至7.43％，比第二季僅有6.74％改善，營益率也季增1.4個百分點、來到3.64％，然而，第三季的稅後淨利為1.61億元，卻較第二季少了4400萬元、季減幅度高達21.4％，單季EPS也因此由第二季的3.39元、下滑至第三季的2.67元，也不如第一季EPS 3.24元。

永擎總經理許隆倫日前表示，永擎的AI伺服器客戶以二、三線CSP業者為主，今年上半年8成營收來自AI伺服器，一般伺服器主機板與一般伺服器系統營收貢獻度各約1成。永擎資深副總經理陳式仁則表示，以AI伺服器來看，永擎目前出貨主力是輝達B200平台，輝達GB平台機櫃出貨量不多，明年第一季起AI伺服器主力將轉為輝達B300平台，的訂單到明年第一季都沒問題，能見度甚至可以延續至B300的主流生命週期，也就是到明年第三季永擎的訂單都「Safe」。

而在通用伺服器方面，許隆倫表示上半年較差，第三季已看到訂單慢慢回流，並將延續到第四季，明年首季也不錯。



