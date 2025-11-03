永擎11／19掛牌 抽中一張可賺20萬 AI伺服器助攻營收暴增266％

圖為永擎經營團隊。

抽中一張最少賺20萬元，要不要趕快去排隊抽？和碩「金孫」、伺服器專業製造廠永擎將於11月19日掛牌上市，公開申購將於11月7日至11日進行，以永擎承銷價268元、3日興櫃收盤價486元計算，公開申購時抽中一張的獲利，就高達21.8萬元。

永擎競價拍賣訂於11月4日至6日間登場，競拍張數為6,365張，開標日為11月10日，最低投標價格為252.83元，而可望吸引大量投資人排隊抽籤的公開申購，將在11月7日至11日間舉行，承銷張數共1,591張、承銷價268元，抽籤日為11月13日。

永擎今年營收拜AI伺服器出貨量增加之賜，前三季營收已達175.1億元，比去年同期激增266％，前三季累積稅後淨利為5.62億元、EPS達9.3元，已經賺贏去年全年。展望後市，法人預估，永擎通用型伺服器業績下半年可望成長兩位數百分比，明年有機會延續兩位數百分比的成長率。

不過永擎第三季獲利能力意外不如前兩個季度。永擎第三季營收為66.35億元，比第二季成長近6.28％，由於新台幣兌美元匯率走貶，第三季毛利率回升至7.43％，比第二季僅有6.74％改善，營益率也季增1.4個百分點、來到3.64％，然而，第三季的稅後淨利為1.61億元，卻較第二季少了4400萬元、季減幅度高達21.4％，單季EPS也因此由第二季的3.39元、下滑至第三季的2.67元，也不如第一季EPS 3.24元。



