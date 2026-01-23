永旭保經希望工程慈善協會捐贈花蓮縣消防局災情勘查車

高雄市永旭希望工程慈善協會，捐贈花蓮縣消防局「災情勘查車及搶救裝備器材」。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

為提升花蓮縣整體防救災應變能量，強化第一線災害勘查與搶救效能，高雄市永旭希望工程慈善協會在花蓮縣消防局應變中心舉辦「災情勘查車及搶救裝備器材捐贈典禮」。

花蓮縣副縣長顏新章表示，面對極端氣候與各類複合型災害挑戰，持續強化防救災量能刻不容緩，公私協力更是建構韌性城市的重要關鍵。

顏新章指出，感謝高雄市永旭希望工程慈善協會慷慨捐贈消防物資，花蓮縣消防局將妥善運用各項資源，持續精進災害應變與救援能力，全力守護縣民生命與財產安全，共同打造安全、宜居的花蓮。

永旭希望工程慈善協會理事長呂文雄指出，永旭希望工程於一０五年成立，多年來致力於服務弱勢與社區，改善社會環境，此次有感於花蓮多次天災牽動了全國及國際社會的關注，觸動了社會各界對於花蓮災區重建的支持與關懷。

花蓮縣消防局表示，此次受贈的災情勘查車「永旭三十一號」具備高度機動性，可於地震、颱風、豪雨及土石流等災害發生時，迅速進入災區執行災情蒐集、路況掌握及前進指揮任務。

另外，此次還搭配救災背心、靜力繩及扁帶等專業器材，將有效提升消防人員於山域、水域及複合型災害現場的救援安全與作業效率，對第一線救災行動助益甚大。

消防局指出，感謝永旭希望工程慈善協會長期秉持「育幼、救急、扶老」之宗旨，歷年來大力捐贈花蓮縣消防裝備器材，包括一０八年捐贈住警器住警器四百五十顆、一０九年捐贈救護背心三百三十件、一一０年捐贈救援繩索一批、一一三年捐贈救難繩索、電池轉換器及背式電池擴充二組、一０九年捐贈救災指揮車「永旭五號」等。

消防局消防局，去年花蓮縣遭逢重大風災與水患期間，協會即捐贈救災車輛投入災害應變行列，本次再度捐贈災情勘查車「永旭三十號」與救災裝備，充分展現長期支持公共安全、守護民眾生命財產的具體行動。