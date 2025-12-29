永昕藥品量產與台日合資 驅動長期成長動能

【記者柯安聰台北報導】永昕（4726）29日於法人說明會中說明公司近期營運成果與中長期策略布局。董事長陳佩君表示，2025 年是永昕「全球化成果年」，不僅成功晉升為2項國際上市藥品供應商，亦持續深化日本策略布局，順應全球供應鏈在地化趨勢，攜手Alfresa等3大日商合資成立Alfenax，在日本建置生物藥生產基地，進行生物藥CMO與藥品流通等業務；同時，以傳統生物藥深厚能力為基礎，加速推進新興生物藥ADC (抗體藥物複合體)的發展。



隨著多國法規單位陸續查廠通過，永昕GMP一廠已進入上市生物藥品的商業化量產階段，永昕由僅進行生物藥開發與臨床階段之CDMO，成為可供應國際上市藥品之CDMO。上市商業化產品的穩定生產，將自2025年底起為永昕挹注具規模的持續性營收，為未來營運帶來更高的穩定度與能見度。









永昕近年積極深化日本策略布局，以耕耘多年的成果為強大根基，因應地緣政治並響應日本政府促進生物相似藥政策，合資公司Alfenax獲日本厚生勞動省大力支持，預計取得建廠支出一半的補助。未來Alfenax秋田廠將成為永昕現有2座GMP廠的產能延伸；同時，由於Alfenax秋田廠將專注於製造（CMO），其所衍生的製程開發需求，將回流由台灣永昕承接，進一步帶動永昕整體營收與專案動能。



永昕自2021年起即積極拓展ADC新興生物藥領域，2025年成功取得日本RINInstitute獨家授權之VLK連接子技術，加上自研的Multi-arm連接子技術，已逐步建構具競爭力的次世代ADC一站式服務。



陳佩君表示，永昕將持續以符合國際上市藥品需求的製造能力為核心，逐步累積穩定且可預期的營收動能。同時永昕將以日本作為重要戰略據點，推動策略合作與海外布局。並透過傳統生物藥與新興生物藥並行發展的策略，持續提升全球服務能量，以成為世界知名的Bio-CDMO公司。（自立電子報2025/12/29）