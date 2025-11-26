永昕、Alfresa設合資公司 啟動全球化關鍵布局

【記者柯安聰台北報導】永昕生醫（4726）宣布，將與日本醫藥通路龍頭 Alfresa 為首的3家日本藥企共同成立合資公司Alfenax Biologic Corporation，於日本建置生物藥生產基地。此合作標誌永昕正式進入日本本地生物藥製造體系，也是永昕從區域性CDMO躍升為國際級生物藥製造夥伴的重要起點。



Alfresa為日本4大處方藥品通路集團之首，年營收超過3兆日圓（約合6000億台幣）。日本醫藥通路市場高度集中且競爭激烈，Alfresa積極尋求供應鏈上、中、下游整合機會，創造差異化並擴展第2成長曲線。透過本次合資，Alfresa 得以從純通路業者升級為具生物相似藥製造能力的供應鏈整合者，取得更高的議價權與市場主導力。



日本政府亦在此次合作中扮演關鍵推動角色。近年在醫療財政與供應鏈安全雙重壓力下，日本厚生勞動省積極推動生物相似藥國產化，並以補助方式支持具實力的企業在日本建置生物藥產能。本次合資計畫即為政府補助選定案之一，使永昕得以在政府資源挹注下，以遠低於海外設廠的成本切入日本市場，加速落地。



晟德集團董事長王素琦指出，本次合資是CDMO事業體國際化的關鍵槓桿點。永昕長期深耕大分子製程開發與GMP生產，累積生物相似藥商業供貨實績，但若要成為真正具全球競爭力的CDMO，勢必需具備海外基地與跨國供應鏈能力。日本政府政策窗口、Alfresa 的通路與製造整合需求，以及永昕成熟的技術能量三者同時到位，使此次合資成為「非做不可、且必須現在做」的國際化跳躍時機。



晟德指出，本次日本建廠雖短期不以財務貢獻為主，但對永昕與集團的長期國際地位至關重要。透過在日本建立生物相似藥製造體系，永昕可強化與日系藥廠合作深度，未來亦將擴展至ADC等高階製程領域，吸引更多國際創新藥公司委託合作，進一步擴張全球版圖。



晟德總裁林榮錦表示，永昕要成為全球藥廠可信賴的CDMO夥伴，海外建廠是必經之路。本次與Alfresa的合資建廠，是天時地利人和下形成的國際化關鍵節點，其戰略價值遠超短期財務。永昕將把握此機會，立足台灣、跨足日本、放眼全球。（自立電子報2025/11/26）